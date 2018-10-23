Погибшие в Ленобласти граждане Таджикистана работали в России легально

Трое рабочих, которые погибли при взрыве на заводе "Авангард", работали на территории России легально, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула Республики Таджикистан в Петербурге Давлатали Назризоду.

Тела всех троих погибших мужчин будут доставлены в Таджикистан ближайшими рейсами.

Напомним, при взрыве пиротехнической смеси на заводе "Авангард" под Гатчиной погибло пять рабочих. Еще четверо сотрудников предприятия получили травмы.

Пострадали и жители деревни Малые Колпаны, рядом с которой расположен завод. Среди тех, кто получил травмы - 13-летняя девочка, она проходила мимо заводского забора в момент взрыва.

После происшествия на заводе в Ленинградской области принято решение создать комиссию, которая обследует все опасные производства в регионе.