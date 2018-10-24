СК предъявил обвинение директору пиротехнического завода под Гатчиной

В Ленинградской области предъявлено обвинение директору пиротехнического завода "Авангард". Мужчина является вторым фигурантом дела о взрыве на предприятии в Гатчине и был задержан накануне.

- Сегодня следователи предъявили директору завода соответствующее обвинение и допросили по обстоятельствам дела. Мужчина полностью признал свою вину по существу предъявленного ему обвинения и сотрудничает со следствием. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

Ранее по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" обвинение также предъявили главному инженеру "Авангарда".

Напомним, ЧП на предприятии произошло в пятницу, 19 октября. В результате взрыва пострадали 11 человек, пятеро из которых погибли.