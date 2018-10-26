Минтруд направит в Туапсе специалистов по ЧС для оценки ситуации

В пострадавший от ливня Туапсинский район Краснодарского края утром 26 октября из Москвы прибудут специалисты по ЧС для оценки ситуации. Федеральные представители проконтролируют условия в пунктах временного размещения, обеспечение людей питанием, одеждой и предметами первой необходимости. Также будет взята под контроль доставка пенсий. Особое внимание уделят инвалидам, подчеркнули в ведомстве.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил Пенсионному фонду РФ, Фонду социального страхования и Роструду организовать весь комплекс необходимых работ: по восстановлению утраченных документов, восстановлению технических средств реабилитации (инвалидам), расследованию несчастных случаев на производстве (с последующими необходимыми выплатами), доставке пенсий.

Предстоит также уточнить количество пострадавших и полученный ущерб. Региональная служба социальной защиты организует подворовые обходы для составления паспорта семьи. Будут составлены списки пострадавших для выплат в связи с утратой имущества.

Напомним, сильнейший ливень обрушился на Туапсе в начале этой недели. За шесть часов выпало 119 миллиметров осадков. Были подтоплены дороги, железнодорожные пути и жилые дома. Эвакуированы более 120 человек. Их разместили в местных администрациях, школах и гостиницах.