Forbes назвал лучшие фильмы ужасов 2018 года

Хоррор дебютировавшего в "большом" кино Ари Астера "Реинкарнация" (Hereditary) назван лучшим фильмом жанра за текущий год.

Такого мнения придерживается обозреватель американского делового журнала Forbes, составивший свой топ-5. Он заранее отметил, что не ограничивался в своем списке "чистыми" ужасами и включил в него картины "на стыке".

На второе место журнал вынес фантастический постапокалиптический хоррор Джона Красински "Тихое место" (A Quiet Place), в котором население Земли истребляют жуткие слепые твари, ориентирующиеся на слух.

Третья строчка - внезапно! - фантастическая комедия "Простите за беспокойство" (Sorry To Bother You), кинематографический дебют сценариста-режиссера и рэпера Ботса Райли из группы The Coup and Street Sweeper Social Club. Рассказывает опус про сотрудника колл-центра, обретшего сверхспособность.

На четвертом - очередная реинкарнация обильной франшизы "Хэллоуин" (Halloween). На этот раз - от обладателя "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля Дэвида Гордона Грина.

Сиквел, которого, по мнению автора "чарта", "мы ждали все эти сорок лет". Снятый за символические по современным меркам десять миллионов, фильм смело движется к 200 миллионам сборов, получив 79% "свежести" на Rotten Tomatoes.

И, наконец, замыкает пятерку "Аннигиляция" (Annihilation) Алекса Гарленда ("Из машины") - "пугающая, визуально гипнотическая, эзотерическая, с отменным актерским ансамблем". Рейтинг "свежести" картины на агрегаторе Rotten Tomatoes - 88%.