Вайнштейн обвинен в домогательствах к несовершеннолетней

Бывшая польская модель обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По словам потерпевшей, это случилось в 2002 году, когда ей было 16 лет.

Девушка тогда только начинала актерскую карьеру и согласилась пообедать с Вайнштейном. Однако продюсер отвез ее домой и стал агрессивно принуждать к половому акту и предлагал интимную близость в обмен на ее карьерный рост, пишет издание New York Post.

Судя по содержанию судебного иска, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка возразила ему, и отказывался ее отпускать, но потом разрешил ей уйти.

Адвокат Вайнштейна Бен Брафман назвал данные обвинения возмутительными и заявил, что суд должен признать их сфабрикованными. Защитники обвиняемого также считают, что испорченная репутация их клиента из-за публикаций в СМИ может сказаться на мнении жюри присяжных в суде.

Харви Вайнштейну были предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к сексуальным действиям еще одной жертвы. Имена пострадавших не разглашаются. В случае признания его вины по всем выдвинутым обвинениям, продюсеру грозил пожизненный тюремный срок.

Ранее федеральный суд в Калифорнии отклонил иск актрисы Эшли Джадд, обвинившей Вайнштейна в сексуальных домогательствах, имевших место, по ее словам, двадцать лет назад - в номере отеля. Суд продолжит рассматривать иск еще одной актрисы, обвинившей Вайнштейна в распространении оскорбительных и очерняющих ее сведений.

О домогательствах со стороны Вайнштейна с осени прошлого года заявили более 70 женщин, среди которых актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Итальянская актриса Азия Ардженто, основательница движения #MeToo, одной из первых публично обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии. Она заявила, что он надругался над ней в своем гостиничном номере во время Каннского кинофестиваля в 1997 году, когда женщине был 21 год.