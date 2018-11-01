Новости

Клад времен Первой мировой войны нашли напротив Кремля 08:21
National Interest рассказало о следующей стране-жертве ДАИШ 08:18
В исправительной колонии Приморья нашли мертвыми двоих осужденных 08:10
Вайнштейн обвинен в домогательствах к несовершеннолетней 07:32
Украинский чиновник показал на презентации карту с российским Крымом 07:26
Паромная переправа на Сахалин возобновила работу 07:03
Депутат Рады предсказал замерзание целых городов на Украине 06:57
Из-за стрельбы в США оцепили здание Конгресса 06:54
Пилота японской компании JAL сняли с рейса из-за опьянения 06:27
США ограничат экспорт золота из Венесуэлы 06:10
Истребители ВВС Индонезии перехватили подозрительный лайнер из Индии 05:55
Британские СМИ назвали дату вступления на престол принца Чарльза 05:32
Обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737 поднимут со дна моря 05:30
Начался суд над бывшим губернатором ЕАО 04:42
Тела двух сестер из Саудовской Аравии найдены в районе Нью-Йорка 04:32
Россия и Индия обсудят альтернативу Суэцкому каналу 04:09
Британский министр назвал срок окончания переговоров по Brexit 03:08
Нападение на главу аппарата префектуры СЗАО произошло в Москве 02:31
Россиянка выпала из окна многоэтажки в Таиланде 02:11
Площадь пожара в центре Москвы выросла в шесть раз 01:55
Дочь экс-президента Перу приговорили к трем годам заключения 01:52
В центре Москвы произошел крупный пожар 01:31
Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана 01:20
Почти 20 школ закрыли на востоке Канады из-за звонков с угрозами 00:58
В Москве загорелся заброшенный дом напротив здания Счетной палаты 00:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 07:32
Рубрика: Культура

Вайнштейн обвинен в домогательствах к несовершеннолетней

Бывшая польская модель обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По словам потерпевшей, это случилось в 2002 году, когда ей было 16 лет.

Девушка тогда только начинала актерскую карьеру и согласилась пообедать с Вайнштейном. Однако продюсер отвез ее домой и стал агрессивно принуждать к половому акту и предлагал интимную близость в обмен на ее карьерный рост, пишет издание New York Post.

Фото: AP Photo/ Francois Mori
Главные обвинительницы Вайнштейна принялись обвинять друг друга

Судя по содержанию судебного иска, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка возразила ему, и отказывался ее отпускать, но потом разрешил ей уйти.

Адвокат Вайнштейна Бен Брафман назвал данные обвинения возмутительными и заявил, что суд должен признать их сфабрикованными. Защитники обвиняемого также считают, что испорченная репутация их клиента из-за публикаций в СМИ может сказаться на мнении жюри присяжных в суде.

Харви Вайнштейну были предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к сексуальным действиям еще одной жертвы. Имена пострадавших не разглашаются. В случае признания его вины по всем выдвинутым обвинениям, продюсеру грозил пожизненный тюремный срок.

Фото: REUTERS/ Mike Segar
Итальянский режиссер заявил о невиновности Харви Вайнштейна

Ранее федеральный суд в Калифорнии отклонил иск актрисы Эшли Джадд, обвинившей Вайнштейна в сексуальных домогательствах, имевших место, по ее словам, двадцать лет назад - в номере отеля. Суд продолжит рассматривать иск еще одной актрисы, обвинившей Вайнштейна в распространении оскорбительных и очерняющих ее сведений.

О домогательствах со стороны Вайнштейна с осени прошлого года заявили более 70 женщин, среди которых актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Итальянская актриса Азия Ардженто, основательница движения #MeToo, одной из первых публично обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии. Она заявила, что он надругался над ней в своем гостиничном номере во время Каннского кинофестиваля в 1997 году, когда женщине был 21 год.

Культура Кино и ТВ Мировое кино В мире США Общество Ежедневник Светская хроника
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия и Индия обсудят альтернативу Суэцкому каналу
Обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737 поднимут со дна моря
Депутат Рады предсказал замерзание целых городов на Украине
Нападение на главу аппарата префектуры СЗАО произошло в Москве
Президент подписал Концепцию миграционной политики