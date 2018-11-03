Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ

Легендарный автомобильный завод КрАЗ попал в список украинских предприятий, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры.

Напомним, санкции, утвержденные в опубликованном 1 ноября постановлении Правительства, предусматривают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Контрмеры распространяются на 322 физлица и 68 компаний, в том числе и Кременчугский автомобильный завод. В перечне он значится под названием "частное акционерное общество (ПАО) "АвтоКрАЗ". Кроме того, в нем присутствует "Внешнеторговая фирма КРАЗ", осуществлявшая экспортные поставки грузовых автомобилей из Кременчуга Полтавской области.

Впрочем, введение контрсанкций стало хорошим поводом вспомнить легендарное предприятие, продукция которого в свое время широко использовалась по всему Советскому Союзу. С 2014 года экспорт КрАЗов в Россию постепенно сошел на нет. Да и в украинских СМИ название автозавода фигурирует в основном в контексте финансовых неурядиц. Хозсуд Киева 11 октября открыл производство по делу о банкротстве ПАО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования "Ощадбанка" на 555,7 млн гривен (около 1,3 млрд рублей) и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщил сайт "Кременчуг Today".

Что касается чисто автомобильных успехов КрАЗа, то в последнее время если таковые и есть, то связаны с военной техникой. В частности, украинская САУ "Богдана" калибра 155 мм создана на базе грузового автомобиля с 2-рядной кабиной, за что, кстати, была не раз осмеяна в социальных сетях.

В остальном гордиться, увы, нечем. Как рассказал кременчугскому сайту "Телеграф" гендиректор завода Роман Черняк, в 2014 году КрАЗ выпустил 1388 грузовиков, из которых 600 единиц пошло на нужды силовых структур. В 2016-м объем производства сократился до 800 автомобилей, в 2017-м - до 629-ти. Согласно официальной статистике, 41% из всего объема составили бортовые автомобили, 38% - шасси под монтаж различного спецоборудования, 17% - тягачи, остальное самосвалы и сортиментовозы.

Бескапотные грузовики КрАЗ-5401Н2 в цеху Кременчугского автозавода. Фото: www.autocentre.ua.

В первом полугодии 2018-го зафиксирована положительная динамика - плюс 5%, однако гособоронзаказ сократился до 100 единиц. То есть, кременчугские грузовики все меньше интересуют даже военных. А в гражданском секторе, по открытым сведениям, они уступают грузовикам Ford Trucks, МАЗ, Scania, MAN и Volvo Trucks.

Из последних разработок КрАЗа можно выделить зерновоз 5401С2 грузоподъемностью 10 тонн с высокими бортами, вездеход 5233ВЕ (4х4) для работы в карьере с 2-рядной кабиной на 7 человек и топливозаправщик АТЗ-20 с цистерной на 20 кубометров на полноприводном шасси КрАЗ-63221 (6х6).

Кроме того, в Кременчуге освоили производство бескапотных грузовиков. Правда, кабины на них устанавливаются импортные - либо китайские Qixing, либо французские Renault. На пожарные автомобили украинцы примеряли и белорусские кабины МАЗ. Собственные кабины, как пишет портал "Автоцентр", на КрАЗе выпускали только однажды - в 2009 году. Однако они оказались слишком дорогими - со стальным каркасом внутри и стеклопластиковой наружной обшивкой - и в тираж не пошли.

Летом также сообщалось об испытаниях бескапотных тягачей с автоматической трансмиссией - до сих пор на такие КрАЗы ставилась только "механика", как правило, 9-ступенчатая, а автоматы Allison использовались лишь для одной модели капотных грузовиков.

Как бы то ни было, по информации Auto-Consulting, КрАЗ остается единственным полноценно работающим предприятием, доставшимся стране от советской автопромышленности.