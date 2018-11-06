Шнуров посвятил стих чиновнице, высказавшейся о государстве и молодежи

Известный петербургский музыкант и актер Сергей Шнуров, в последнее время сочиняющий небольшие стихи на злобу дня, высказался и по поводу ситуации со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, которая в беседе со школьниками и студентами заявила, что "государство не просило ваших родителей вас рожать".

Лидер рок-групп "Ленинград" и "Рубль" на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение, в котором поблагодарил "вещую Ольгу" за прямоту: "Нам государство не должно и точка".

Напомним, Глацких встречалась с представителями молодежи в Кировграде, после чего в Сети появилось видео, где она говорит, в частности, о том: "вам государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать".

Чиновнице пришлось объяснить свою позицию. По ее словам, она хотела донести до юных умов, что "сами молодые люди должны проявлять активность, а не только государство должно заботиться о будущем молодежи". Глацких извинилась перед всеми, кого могла обидеть своим опрометчивым высказыванием.

Между тем, количество просмотров сюжета на Youtube выросло с нескольких сотен до без малого 73 тысяч, а в статье на "Википедии", посвященной бывшей спортсменке и политическому деятелю, появилась запись о ее словах на круглом столе в Кировграде.

Ранее на неоднозначное высказывание Глацких уже отреагировали высокопоставленные российские чиновники. "Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи", - считает губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев. "С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут", - написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

На данный момент директор департамента молодежной политики Свердловской области отстранена от должности: идет служебная проверка.