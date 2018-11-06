Новости

Пермский суд признал футбольный клуб "Амкар" банкротом 12:48
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 18 октября 12:47
Еще трое пострадавших в Керченском колледже выписаны из больниц 12:45
Какие уникальные "Москвичи" можно купить прямо сейчас 12:45
В Греции фермер случайно раскопал древние статуи 12:43
Названы главные туристические события ноября 12:40
Минфин купит рекордный объем валюты в ноябре 12:36
В Сызрани на сбившего инспектора ДПС водителя возбудили дело 12:33
Раскрыт секрет военной мощи викингов 12:31
В Подмосковье подпольно разливали поддельную минеральную воду 12:30
В Госдуме поддержали новые правила проверки пользователей мессенджеров 12:30
В Млечном Пути найдена неуловимая звезда возрастом 13,5 миллиарда лет 12:29
Лукашенко рассказал о геополитике, безопасности и сотрудничестве 12:16
Роскосмос увеличил стоимость страховки запуска "Прогресса МС-10" 12:16
При аккредитации вузов власти будут учитывать качество подготовки студентов 12:16
Шнуров посвятил стих чиновнице, высказавшейся о государстве и молодежи 12:08
Под Костромой накрыли подпольный ювелирный завод 12:08
Завершен первый этап испытаний новых поездов "Иволга" для МЦД 12:03
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции 12:01
Туристы из Петербурга выбрали страны Балтии для ноябрьских путешествий 11:58
"Демоны" начали сносить Ховринскую больницу 11:45
В Приморье открыли памятную доску погибшему в Сирии прапорщику 11:45
Школа женского здоровья открывается в Москве 11:45
Лукашенко: Беларусь выступает за сильную и единую Европу 11:44
Китай назвал характеристики своего ударного стелс-беспилотника 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 12:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шнуров посвятил стих чиновнице, высказавшейся о государстве и молодежи

Текст: Екатерина Призова
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Известный петербургский музыкант и актер Сергей Шнуров, в последнее время сочиняющий небольшие стихи на злобу дня, высказался и по поводу ситуации со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, которая в беседе со школьниками и студентами заявила, что "государство не просило ваших родителей вас рожать".

Лидер рок-групп "Ленинград" и "Рубль" на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение, в котором поблагодарил "вещую Ольгу" за прямоту: "Нам государство не должно и точка".

Фото: Фото из архива/ТАСС
Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи

Напомним, Глацких встречалась с представителями молодежи в Кировграде, после чего в Сети появилось видео, где она говорит, в частности, о том: "вам государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать".

Чиновнице пришлось объяснить свою позицию. По ее словам, она хотела донести до юных умов, что "сами молодые люди должны проявлять активность, а не только государство должно заботиться о будущем молодежи". Глацких извинилась перед всеми, кого могла обидеть своим опрометчивым высказыванием.

Между тем, количество просмотров сюжета на Youtube выросло с нескольких сотен до без малого 73 тысяч, а в статье на "Википедии", посвященной бывшей спортсменке и политическому деятелю, появилась запись о ее словах на круглом столе в Кировграде.

Ранее на неоднозначное высказывание Глацких уже отреагировали высокопоставленные российские чиновники. "Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи", - считает губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев. "С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут", - написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

На данный момент директор департамента молодежной политики Свердловской области отстранена от должности: идет служебная проверка.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роскосмос" установит камеры наблюдения на российском сегменте МКС
Российский банк попал под санкции США против Ирана
Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи
Бензин в январе 2019 года подорожает максимум на 1,7 процента
Россия и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929