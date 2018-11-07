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07.11.2018 21:05
Рубрика: Спорт

Фанаты "Спартака" заявили о поддержке команды

Текст: Данила Жиляев
Представители фанатских объединений московского "Спартака" выступили с заявлением, в котором сообщили о намерении продолжить поддержку команды в тяжелый период. Текст заявления приводится на портале болельщиков "красно-белых" Supportersnews.

Ранее объединение болельщиков "Фратрия" потребовало объяснить причины отставки главного тренера команды Массимо Карреры, а также отстранить от работы с основным составом полузащитника Дениса Глушакова. Под нынешним заявлением "Фратрия" не подписалась, однако, очевидно, требования остальных группировок были схожими.

"Наша позиция была выработана основываясь не на "инсайдах" и "точной информации" множества псевдожурналистов и всезнаек, преследующих свой, зачастую корыстный интерес, а на информации, собранной после многочисленных встреч со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с руководством клуба и игроками команды (безусловно, встреча с игроками команды прошла без присутствия кого-либо из руководства клуба), - сказано в сообщении. - Помимо информации, а также мнений и доводов, услышанных на встречах, мы донесли и своё видение ситуации".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Рианчо: Игроков "Спартака" нужно оградить от негативного фона

Отмечается, что руководству "Спартака" было высказаны, в частности, претензии о несоответствии избранной формы прощания с Массимо Каррерой, с учетом его вклада в успехи команды. Болельщики также потребовали кардинальных изменений в сфере информационной политики клуба и в билетной программе клуба. Кроме того, было сказано и о требованиях со стороны фанатов к морально-этическим качествам игроков, которые рассматриваются в качестве будущих футболистов "Спартака" или являются таковыми.

В итоге было принято решение, что болельщики будут продолжать поддерживать команду, чтобы совместными усилиями как можно быстрее преодолеть черную полосу. Однако при этом делается уточнение: "Мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции, если нам не будут видны положительные сдвиги в трансферной, информационной и билетной политике, декларируемые руководством клуба по итогам встречи".

Об отставке Массимо Карреры стало известно в конце октября. Сразу же после этого в основу был возвращен Денис Глушаков - решением Карреры ранее он был переведен дубль. В настоящее время команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавляет экс-ассистент Рауль Рианчо. Под его руководством "Спартак" завтра вечером проведет домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс".

Кто станет новым главным тренером "красно-белых", пока неизвестно. По данным СМИ, наиболее вероятными претендентами на эту должность остаются Олег Кононов и Валерий Карпин, хотя оба уже опровергали информацию об их возможном переходе в "Спартак".

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