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Рубрика: Экономика

Проблемы с датчиками могут возникнуть у 246 самолетов Boeing 737 Max

Фото: AP Photo/Jason Redmond Фото: AP Photo/Jason Redmond
Фото: AP Photo/Jason Redmond

У летающих по всему миру лайнеров Boeing 737 Max могут быть проблемы с датчиками. С таким заявлением выступило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Отмечается, что ошибочные данные в системе контроля могут привести к авиакатастрофе.

Фото: depositphotos.com
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Ранее корпорация Boeing направила эксплуатирующим Boeing 737 Max авиакомпаниям бюллетень, в котором сообщила, что при технических сбоях горизонтальные стабилизаторы наклоняют нос самолета вниз, что приводит к сложностям в управлении.

Не все пилоты готовы к такому варианту развития событий, что может закончиться трагически. Как это произошло в Индонезии, где 29 октября разбился лайнер, выполнявший рейс JT610 из Джакарты в город Панкал-Пинанг. Примерно через 13 минут после вылета самолет рухнул в Яванское море. Погибли все находившиеся на борту люди - 181 пассажир и 8 членов экаипажа.

Во время расшифровки "черного ящика" выяснилось, что разгерметизации самолета в воздухе не было. Лайнер падал с большой скоростью, двигатели работали на полную мощность. Также стало известно, что у Boeing 737 были проблемы с прибором, показывающим скорость полета.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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FAA предупредило об этом всех, кто использует Boeing 737 Max. Данная ситуация затрагивает 246 самолетов по всему миру, включая 45 в США. Добавим, что в России два новых лайнера Boeing 737 Max эксплуатирует
авиакомпания S7.

Она также получила рекомендации от американской корпорации Boeing, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. При этом в S7 подчеркнули, что аналогичные рекомендации и так содержатся в действующих инструкциях.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Крушение самолета в Индонезии Авиакатастрофы
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