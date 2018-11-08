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08.11.2018 20:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

Для расследования жесткой посадки пассажирского самолета в Архангельской области Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию, сообщается на сайте организации.

В релизе не дается характеристики случившемуся, ситуацию с самолетом называют авиационным происшествием, ему присвоен номер "RA-84674".

Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ
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Напомним, сегодня утром самолет, выполнявший коммерческий рейс с аэродрома Васьково, совершил вынужденную посадку. Пилот смог посадить воздушное судно в лес на болотистую местность.

Травмы получил один пассажир. Первую помощь ему оказала летевшая тем же рейсом врач.

Всего на борту находилось 11 пассажиров и двое членов экипажа. Сейчас все они доставлены в Архангельск. Госпитализированы три человека. Один пассажир повредил руку. Также в больницу для обследования доставлена женщина с грудным ребенком, его обследуют врачи.

С инфарктом в больницу доставлен один из спасателей, прибывший на место происшествия для эвакуации пассажиров.

По факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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