В Северной столице вновь разгорелись страсти вокруг уборки осенней листвы - и если раньше все ограничивалось вечным спором на тему "убирать или не убирать", то теперь горожане массово жалуются на варварские методы. Эксперты обеспокоенность петербуржцев разделяют, а заодно задаются вопросом: куда девают собранные по обочинам и в парках листья? Экологического регламента этой процедуры в городе сегодня не существует.

Петербург ждет тотальный контроль в части санитарного состояния - об этом на днях сообщил профильный вице-губернатор Николай Бондаренко, совещаясь с представителями администраций районов. Дело в том, что в рамках месячника по благоустройству выявили многочисленные недоработки городской уборки, и теперь процесс будут совершенствовать. Коснется это и опавшей листвы: в обязательном порядке ее продолжат убирать с детских и спортивных площадок, вдоль тротуаров, дорог и проездов, а вот по поводу парков и газонов на внутридомовых территориях обещают "изучить мнение жителей и специалистов".

Однако не успели власти заявить об этом, а петербуржцы - обрадоваться и начать собирать предложения, как на уборку "золотого ковра" в Пушкине, Кировском и Приморском районах выехали тракторы. На видео, которые возмущенные горожане выкладывают в соцсети, четко видны темные борозды на газонах: собирая листья с помощью ковшей, машины массивными колесами "вспахивают" само травяное покрытие, превращая его в грязевое месиво. Комья грунта вдобавок в итоге оказываются и на тротуарах. Справедливости ради надо сказать, что пару лет назад такой механизм уборки в отдельных районах Петербурга уже был замечен.

Особенное же недоумение вызывает все это в свете напутствия начальника городского управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Сергея Ляховненко: "Главное - обходиться без особого фанатизма, чтобы не повредить газон, многолетники и кусты", призывал он петербуржцев, собирающихся принять участие в общегородском субботнике в октябре. Видимо, эти предостережения к ним одним и относятся.

Сегодня листву в городе отвозят на мусорные полигоны, в худшем - просто собирают и куда-нибудь сбрасывают

- Вопрос уборки листвы перешел у нас уже в разряд вечных, и аргументы тех, кто "за", и тех, кто "против", всем хорошо известны. Так, город необходимость уборки объясняет тем, что листья накапливают вредные вещества. Так и есть, вот только дальше цепочка рвется: мониторинг загрязнения почвы прекращен у нас в городе решением чиновников еще в 2007 году, и данные о том, насколько листва содержит в себе эти загрязнители, отсутствуют. Это раз. А два - для такой листвы должны быть разработаны специальные правила захоронения, ведь ее нельзя ни жечь, ни компостировать. Существующий регламент, где ее предписывается утилизировать просто как бытовые отходы, уже совершенно неактуален, - отмечает председатель Экологического союза Санкт-Петербурга Семен Гордышевский.

В лучшем случае, подчеркивает он, листву сегодня отвозят на мусорные полигоны, в худшем - просто собирают и куда-нибудь сбрасывают. А вот в Москве к вопросу подходят комплексно: мониторинг загрязнения там не прекращался, а спор между сторонниками превращения опада в удобрение и коммунальщиками решают просто - собирают листву только на протяжении дорог, проездов и крупных магистралей, а вот за вывоз из лесопарков, парков и скверов можно получить штраф. С этой осени в процессе участвуют и горожане, самостоятельно выбирая, убирать или не убирать листву в собственном дворе - для этого проводится голосование в рамках проекта "Активный гражданин". Интересно, что пока из более чем 160 тысяч респондентов половина поддерживает регулярную уборку, 40 процентов - предлагают сгребать листву один раз после таяния снега, остальные ответили, что за них решает управляющая компания.

- Почва в мегаполисах очень истонченная, и если убирать листву абсолютно везде, как это положено у нас в городе, то зимой земляной покров остается голым и еще больше истончается не только снегом, но и реагентами, песком. Да, вдоль трасс на листьях собираются химические отложения, но это на расстоянии до пяти метров, все остальное вообще по-хорошему трогать не нужно. Очевидно, что регламент по уборке города надо менять, и это касается не только опада, - комментирует координатор общественного движения по благоустройству "Красивый Петербург" Красимир Врански.

В том, что столичный опыт с исключением из плана уборки листвы зеленых зон и принятием во внимание мнения горожан в Петербург придет, экологи и общественники не сомневаются, вот только на практике уже выявили неутешительную закономерность - случается это не раньше чем через три-четыре года. А значит, вопрос еще долго продолжит оставаться острым.

Напомним, только в течение октября предприятия садово-паркового хозяйства выполнили уборку газонов от листвы на площади более 1,2 тысячи гектаров.

Прямая речь

Николай Шматков, директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы России:

- Понять, где можно собирать листву, а где нет, несложно. Если растет естественная травка с проплешинами, значит это не сеянный газон и лучше оставить листву - это надежда, что проплешины пропадут. А если растет яркая ровная посеянная трава, там лучше убирать, чтобы сохранить этот цветовой эффект.