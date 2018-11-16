На Кубани родители раненной львом девочки подали иск к цирку на 5 млн

В Краснодарском крае родители девочки, которая пострадала в результате нападения львицы в цирке шапито, подали иск о возмещении морального ущерба на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным агентства, исковое заявление к собственнику цирка уже приобщено к материалам возбужденного уголовного дела. Как уточнил представитель прокуратуры, на имущество цирка сейчас наложен арест. Две львицы, которые участвовали в представлениях коллектива, переданы в частный зоопарк в Краснодарском крае. Там есть все необходимые условия для их содержания.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел 28 октября в Успенском районе Кубани во время выступления передвижного цирка шапито. В ходе представления львица напала на четырехлетнюю девочку, которая наблюдала за сценой из первого ряда зрительного зала. Ребенка с рваными ранами на лице и груди экстренно госпитализировали в местное ЦРБ, где ей сделали операцию.

Позже на вертолете санавиации она была перемещена в краевую детскую больницу. Там девочка впала в кому. Через несколько дней врачам удалось привести ее в сознание, однако состояние ее расценивалось как стабильно тяжелое. Как уточняет источник ТАСС в оперативных службах региона, сейчас девочка выписана из реанимации и переведена на стационарное лечение. По его словам, наибольшей проблемой остается повреждение лицевого нерва девочки.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п "б" ч 2 ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей до шести лет). Директор цирка шапито, где случилась трагедия, решением суда отправлен под домашний арест на четыре месяца.

Надзорное ведомство все еще продолжает прокурорскую проверку, начатую после происшествия. В частности, специалисты проводят экспертизу ограждения, которое разделяло сцену и зрительный зал.