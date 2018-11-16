Новости

Москва призвала не политизировать дело об убийстве Хашкаджи 21:27
На Кубани родители раненной львом девочки подали иск к цирку на 5 млн 21:11
Траньков: Хочу, чтобы Тарасова и Морозов катались более зажигательно 21:05
Росстат сообщил о росте промпроизводства за 10 месяцев на 3 процента 20:49
Владимир Легойда: Нужно всеправославное обсуждение украинского вопроса 20:45
В московском метро девушка упала с платформы и выжила 20:44
Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке 20:44
Метрологи дали новое определение килограмму 20:30
СК назвал две версии пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе 20:29
Стало известно имя нового министра по Brexit 20:18
Жена изрезала ножом актера из сериала "Физрук" 20:05
Пострадавших в ДТП под Волгоградом детей доставили в реанимацию 20:04
ФАС предупредила частные АЗС о необходимости снижения цен на топливо 19:57
В Тульской области МВД проверит ролик с избиением школьницы 19:57
Глава Крыма уволил начальников двух строительных служб 19:55
В Дагестане водитель иномарки сбил женщину с ребенком 19:48
Госкомиссия разрешила первый после аварии пуск ракеты "Союз-ФГ" 19:43
"Матч ТВ" будет показывать футбольные турниры Южной Америки 19:32
СК возбудил дело о незаконном вылове косаток и белух в Приморье 19:29
Раймонд Паулс о слухах про эмиграцию: Это фейк 19:26
В Нижнем Новгороде начали проверку после массового заболевания в школе 18:30
"Кобыла и Трупоглазые Жабы" спели про 1917-й 18:30
В КБР при взрыве газа ранены двое взрослых и ребенок 18:23
Жителя Самарской области осудили на пять лет за подготовку теракта 18:17
Испытания высокоточных снарядов для "Торнадо-Г" пройдут в декабре 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 21:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани родители раненной львом девочки подали иск к цирку на 5 млн

В Краснодарском крае родители девочки, которая пострадала в результате нападения львицы в цирке шапито, подали иск о возмещении морального ущерба на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В московском цирке леопард напал на девочку

По данным агентства, исковое заявление к собственнику цирка уже приобщено к материалам возбужденного уголовного дела. Как уточнил представитель прокуратуры, на имущество цирка сейчас наложен арест. Две львицы, которые участвовали в представлениях коллектива, переданы в частный зоопарк в Краснодарском крае. Там есть все необходимые условия для их содержания.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел 28 октября в Успенском районе Кубани во время выступления передвижного цирка шапито. В ходе представления львица напала на четырехлетнюю девочку, которая наблюдала за сценой из первого ряда зрительного зала. Ребенка с рваными ранами на лице и груди экстренно госпитализировали в местное ЦРБ, где ей сделали операцию.

Позже на вертолете санавиации она была перемещена в краевую детскую больницу. Там девочка впала в кому. Через несколько дней врачам удалось привести ее в сознание, однако состояние ее расценивалось как стабильно тяжелое. Как уточняет источник ТАСС в оперативных службах региона, сейчас девочка выписана из реанимации и переведена на стационарное лечение. По его словам,  наибольшей проблемой остается повреждение лицевого нерва девочки.

Фото: depositphotos.com
На Камчатке медведь загрыз 15-летнего мальчика

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п "б" ч 2 ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей до шести лет). Директор цирка шапито, где случилась трагедия, решением суда отправлен под домашний арест на четыре месяца.

Надзорное ведомство все еще продолжает прокурорскую проверку, начатую после происшествия. В частности, специалисты проводят экспертизу ограждения, которое разделяло сцену и зрительный зал.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке
Стало известно имя нового министра по Brexit
Раймонд Паулс рассказал, что его семья покинула Латвию
В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области