"Из последних сил пишу песни": опубликовано последнее сообщение Осина

В Сети опубликовано последнее сообщение, оставленное певцом Евгением Осиным своему другу и коллеге Андрею Ковалёву. Напомним, известный артист, исполнитель песни про "плачущую девочку в автомате", скончался вчера.

Сайт KP.RU выложил аудиосообщение, которое было записано Осиным незадолго до своей кончины. На записи слышно, что язык музыканта заплетается. Несмотря на строгие противопоказания врачей, Осин, страдавший от алкоголизма, продолжал злоупотреблять спиртными напитками.

В сообщении Осин говорит, что продолжает писать песни и полагает, что написал хит.

"Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а только от души", - так Осин начал свое обращение к Ковалёву.

"Я тебе писал такую песню, что она просто порвет все твои хиты. У нас остался последний классный гитарист Вадик Вершин. Ну, из тех времен... Который с Газмановым играл, с Аллой Пугачевой, в группе "Монте-Кристо". К нему, кстати, на концерт в ночной клуб приходил из "Металлики" вокалист. Если бы ему не понравилось, он бы бросил и ушёл. А он два отделения сидел, пил пиво, а потом Вадика по плечу похлопал и сказал: "Я не знал, что в России есть такие крутые гитаристы!". И вот этот гитарист Вадик Вершинин тебе совершенно бесплатно сыграет такое соло, что тебе мало не покажется, блин!" - таково содержание обнародованной аудиозаписи.

Похороны Осина назначены на грядущий вторник. Они состоятся на Троекуровском кладбище Москвы.