Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма

Журналистка Евгения Петрова, предположительно, последний объект романтической увлеченности Евгения Осина, который скончался вчера на 55-м году жизни, рассказала о его одиночестве и пагубных пристрастиях.

По ее словам, он был "одиноким романтиком" и "глубоко несчастным человеком". Вопреки убежденности Юрия Лозы, считающего, что коллегу сгубило исключительно слабоволие, Евгения отмечает, что у Осина были причины для сильной тоски - в частности, ситуация с внебрачной дочерью.

"Это был глубоко несчастный человек. У него было безумное одиночество, безумная безысходность. У него были пустые глаза, а сам он истощен. Последний год был очень болезненный для него. Он не находил даже в себе силы, наверное, лечиться. Можно было все повернуть назад, но из-за его зависимости это очень ему мешало", - приводит РЕН ТВ слова Петровой.

Музыкант пытался лечиться от алкозависимости в Таиланде (есть видео его выступления в этой стране), но не выдержал и вернулся на Родину.

Петрова считает, что у Осина не было человека, которому он бы мог сказать "Я люблю тебя", и поэтому он говорил эти слова ей.

Кроме того, Евгения часть вины за трагедию возлагает на своих коллег-журналистов: они часто приносили с собой спиртное, когда брали интервью у актера.

Евгений Осин известен рядом хитов, среди которых "Когда на море качка" и "Девушка в автомате". Сотрудничал с группами "Браво", "Николай Коперник" и "Альянс".

Похоронят музыканта на московском Троекуровском кладбище в ближайший вторник.