Личные вещи и награды передали семьям погибших красноармейцев в Калуге

Личные вещи и награды передали семьям погибших красноармейцев на закрытии Всероссийской акции "Вахта Памяти-2018" в Калуге.

Пленарное заседание торжественного закрытия Всероссийской акции "Вахта Памяти-2018" состоялось 16 ноября в Калуге. Напомним, что в этом году организованному поисковому движению исполнилось 30 лет.

Частью заседания стала церемония передачи наград и личных вещей красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, их семьям.

Летом 2018 года поисковиками отрядов Пензенского регионального отделения "Поискового движения России" на местах боев весны 1944 год были обнаружены останки Якушко Савелия Трофимовича, служившего, судя по данным ОБД "Мемориал", наводчиком. Его медаль "За отвагу" передали активисту "Поискового движения России" в Алтайском крае Галине Буймовой для последующей передачи семье погибшего бойца.

Личные вещи красноармейца Дорохова Василия Андреевича, погибшего 29 сентября 1942 года в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, передали поисковику из Орловской области Вячеславу Леонову, который разыскал сестру бойца. Она получит вязаную варежку, обрывки плащ-палатки и два документа своего брата: справку о сдаче паспорта и командировочное удостоверение.

"Калужская область стала не только родиной поискового движения, тут и сегодня продолжаются работы на местах боев Великой Отечественной войны. На территории области пали 400 тысяч солдат и офицеров Красной армии, установлены имена 5 тысяч героев", - заявил в ходе заседания губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он отметил, что благодаря работе поисковиков были созданы шесть мемориальных комплексов.

Итоги работы "Поискового движения России" в 2018 году подвела его ответственный секретарь Елена Цунаева. "Поисковое движение России" - самая большая поисковая организация в нашей стране, объединившая 82 региональных отделения. Мы продолжаем традиции, заложенные первыми поисковиками - ветеранами Великой Отечественной войны, красными следопытами, участниками первого сбора 1988 год", - заявила она. По словам Цунаевой, в 2018 году экспедиции проводились во всех 37 боевых регионах нашей страны. Были обнаружены и подняты останки 16 700 павших защитников Отечества, установлены 625 имен героев.

Заместитель начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, принимавший участие в заседании, напомнил о необходимости восстановления военно-мемориальных объектов. "Общими усилиями мы добьемся уважения к останкам, местам захоронений героев, отдавших жизнь за наше отечество и передадим эту память будущим поколениям. Как мы относимся к нашим предкам, так и наши дети будут относиться к нам", - подчеркнул он.

Завершилось мероприятие награждением руководителей поисковых организаций и ветеранов движения памятным знаком "Поискового движения России" "Журавли" за поддержку и вклад в развитие поискового движения.