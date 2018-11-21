США отправили агентов спецслужб в "караван мигрантов"

Американские власти внедрили агентов, которые должны сообщать о планах "каравана мигрантов", в частности о том, в каком месте они собираются прорывать границу США. Агенты являются выходцами из Гондураса.

Как стало известно спецслужбам, будет осуществлен штурм границы возле города Сан-Диего (Мексика), передает телекомпания NBC. Пограничная охрана США укрепляет границу при помощи колючей проволоки и бетонных блоков. Попыток прорыва мигрантов пока не последовало.

Министерство внутренней безопасности также контролирует переписку лидеров мигрантов посредством мессенджеров на мобильных телефонах.

В настоящее время к границам США по территории Мексики также движется несколько тысяч мигрантов из Гондураса. Власти страны заявили, что не примут нелегальных мигрантов, и усилили безопасность на границе. Трамп распорядился увеличить военное присутствие на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить караваны мигрантов. Общее число желающих попасть в США составляет около семи тысяч человек.

Десятки мигрантов взобрались на пограничный забор, разделяющий Мексику и США. Один человек даже спрыгнул на территорию Соединенных Штатов, однако затем вернулся назад.