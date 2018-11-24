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24.11.2018 15:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Судьба солдата" собрала исследователей и поисковиков из 13 государств

Текст: Александр Емельяненков, Игнат Кушнарев
Конференция "Судьба солдата" собрала в Москву исследователей и поисковиков из 13 государств. Фото: Александр Емельяненков/ РГ Конференция "Судьба солдата" собрала в Москву исследователей и поисковиков из 13 государств. Фото: Александр Емельяненков/ РГ
Конференция "Судьба солдата" собрала в Москву исследователей и поисковиков из 13 государств. Фото: Александр Емельяненков/ РГ

Международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований" проходит в эти дни в Москве, в здании Общественной палаты РФ. Более 200 специалистов по военной истории, архивному делу, а также энтузиасты-исследователи из многих регионов России и еще 12 государств собрались в российской столице, чтобы обменяться опытом и обсудить актуальные проблемы, связанные с установлением судеб погибших, пропавших без вести, попавших в плен в годы Второй мировой войны.

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Ответственный секретарь "Поискового движения России" и член Общественной палаты РФ Елена Цунаева на правах хозяйки и как один из организаторов уже третьего по счету форума призналась: "Два года назад первая наша конференция прошла в стенах Историко-архивного института РГГУ и была совсем небольшая, а сейчас - уже третья. Заявлено более 70 докладов по разным темам и направлениям. Самому младшему участнику конференции - 17 лет, самому опытному - 78. Что доказывает: тема по-прежнему актуальна, нужна и интересна не только ветеранам поиска - архивного и полевого - но и молодежи".

Вместе с "Поисковым движением России" организатором нынешней конференции стал Историко-архивный институт РГГУ, а поддержу оказали Общественная палата Российской Федерации, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Министерство обороны России. В результате стало возможным, что к российским коллегам присоединись исследователи из Беларуси, Венгрии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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На пленарном заседании в день открытия конференции выступил и ответил на самые острые вопросы начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков. А профессиональные комментарии в отношении общедоступных электронных баз архивных документов дал технический руководитель проектов ОБД "Мемориал" и "Подвиг народа" корпорации "ЭЛАР" Виктор Тумаркин.

В тот же день за поддержку и личный вклад в развитие поискового движения были вручены памятные знаки "Журавли", что учреждены недавно Координационным советом "Поискового движения России". Среди первых такой чести удостоились член президиума Витебского областного совета ветеранов, руководитель Витебского регионального центра "ПОШУК" Лариса Бруева, директор Народного музея боевой славы 251-й Витебской стрелковой дивизии Антолий Бурдо, профессор Архитектурно-строительного факультета Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева Майдан Кусаинов.

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