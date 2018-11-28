Групповой этап Лиги чемпионов подходит к завершению. Почти во всех квартетах определены участники плей-офф. Самая интригующая ситуация сложилась в группе C, все представители которой до сих пор сохраняют шансы на 1/8 финала.

В неприятную ситуацию попал ПСЖ. Французам сегодня играть последний домашний матч против "Ливерпуля", а через две недели ехать в Белград, где "Црвену Звезду" пока еще никто не обыгрывал - "Наполи" еле унес оттуда ноги, "Ливерпуль" же и вовсе проиграл.

На парижанах сказывается отсутствие соперников в национальном чемпионате. Можно уже сейчас говорить, что ПСЖ снова станет чемпионом. Большинство матчей заканчиваются страшным разгромом, конкуренция во Франции с приходом шейхов благополучно умерла. В Лиге чемпионов все наоборот - одна победа в четырех матчах. Кроме того, французы дважды унесли ноги в матчах с Неаполем - итальянцы как обычно не реализовали множество моментов и оставили Парижу шансы на плей-офф.

Первая игра с "Ливерпулем" получилась боевой, в Англии хозяева смяли французов в начале игры и забили два гола. После перерыва ПСЖ сумел подловить соперника на ошибках и сравнять счет, однако в концовке удар Фирмино принес "Ливерпулю" победу.

Проблема "Ливерпуля" - гостевые матчи. Что в Неаполе, что в Белграде, команда Юргена Клоппа была не похожа сама на себя. "Ливерпулю" не хватало агрессии, бросалось в глаза желание сохранить ничейный результат при минимальных затратах. Оба раза англичане поплатились и отложили решение турнирных задач на заключительные матчи. Сегодня им придется крайне тяжело, ведь хозяевам нужна только победа.

Матч ПСЖ - "Ливерпуль" начнется в 23:00 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию игры!