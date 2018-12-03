Экономисты рекомендовали купить авто и оформить ОСАГО до нового года

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари, специально для "Российской газеты":

- Ноябрь оказался для рубля подвижным месяцем из-за резко возросшей волатильности в сырье, а также - на фоне колебаний доллара и появления новых нюансов геополитического характера. Тем не менее, к доллару США рубль остается переоцененным, а к нефти - недооцененным.

Нефть в рублях сейчас стоит на восьмимесячном минимуме, баррель оставляет варианты для снижения цены. Не стоит думать, что рубль стоек сам по себе и спокойно переживет нефтяную качку - он все-таки сырьевая валюта и зависит от стоимости барреля. С начала года рубль потерял 15 процентов в паре с долларом и 9 процентов в паре с евровалютой.

В декабре в России, как обычно, пиковый период выплат по внешним долгам - и глобальным, и корпоративным. Валюта для погашения долга у компаний есть, но в первые две недели месяца приобретения могут продолжаться, оказывая давление на рубль.

Амплитуда нефтяных колебаний все еще остается очень высокой - у барреля Brent, который рынок воспринимает как основной, остаются шансы на снижение в область 54,5-55 долларов, поскольку в мире производится слишком много нефти, а спрос на нее почти не растет.

По нашим оценкам, доллар США последний месяц года проведет в коридоре 65-68 рублей, а евро - в диапазоне 75-77 рублей. Инфляция в России понемногу набирает обороты, она выйдет на свою максимальную скорость в январе и феврале.

Если есть потребность в крупных покупках (бытовая техника, электроника, товары длительного пользования), то эти приобретения имеет смысл сделать в декабре, не дожидаясь новой волны роста цен. Экстренно делать ремонт в квартире или заключать договоры с исполнителями этих работ - смысла нет, но, может быть, стоит приобрести часть стройматериалов.

Особенно актуальна до волны подорожания покупка автомобиля и необходимых запчастей или расходных материалов. Также стоит присмотреться и к полисам ОСАГО. С начала 2019 года цена на автострахование будет увеличиваться, новый полис можно оформить за 60 дней до завершения срока действия предыдущего. То есть тем, у кого полис ОСАГО заканчивается в январе или феврале, имеет смысл заняться этим вопросом уже сейчас.