Kia и Hyundai планируют выпуск пикапов на одной платформе

Вслед за Hyundai, которая запустит производство пикапов на базе концепта Santa Cruz, показанного в Детройте еще в 2015 году, такая модель появится и у Kia. Об этом сообщил главный дизайнер концерна Hyundai-Kia Люк Донкервольке.

В интервью порталу Autocar дизайнер заявил, что пикап Hyundai покажут уже в ближайшее время: уже идет процесс ввода новой модели в производство. Скорее всего, первые серийные экземпляры увидят свет в 2020 году. Пока неизвестно, будет ли Hyundai ориентироваться на американский "компактный" рынок пикапов, в котором доминируют такие модели, как Ford Ranger и Toyota Tacoma, или новый автомобиль будет полноразмерным, подобно Ford F-150.

Донкервольке также отметил, что в компании работают над пикапом Kia, однако его производство будет запущено позже. Эксперты предполагают, что если это будет "соперник" Ford Ranger, он сможет конкурировать с ним на постоянно расширяющемся рынке пикапов в Европе.

Недавно Kia обнародовала официальное фото и информацию о модели Soul нового поколения. А в Словакии стартовало производство Kia Proceed - первого корейского shooting brake.