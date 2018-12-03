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Рубрика: В мире

Порошенко разделил сограждан на "своих" и "чужих"

Текст: Максим Макарычев
В понедельник президент Порошенко лишний раз доказал, что вся его политика на посту главы Украины носит исключительно негативный и деструктивный характер. Его агрессивные приготовления еще больше обострились после инцидента в Керченском проливе, из которого украинский лидер, находившийся в плену разного рода антироссийских настроений и стереотипов, похоже, не извлек никаких уроков. И это - несмотря на отсутствие поддержки со стороны Запада и нежелание ведущих мировых стран "вестись" на провокацию официального Киева.
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во-первых, он внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, по сути, направленный на разрыв многовековых, с таким трудом строившихся целыми поколениями людей, дружеских отношений двух братских православных народов. Одним росчерком пера Порошенко перечеркивает историю, которая была выстрадана русскими и украинцами.

Во-вторых, он продолжает дразнить Россию, непонятно для чего стянув к российским границам свои войска, уже не раз попадавшие в разного рода "котлы" из-за глупых ошибок своих бестолковых командиров, учившихся по американским лекалам.

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На что надеется Порошенко? Его чистой воды провокация в Керченском проливе напомнила мне детство и юность, прошедшие в провинциальных городах на суровом Дальнем Востоке и в криминальной столице юга России. Хорошо помню эти сценки 1970-1980-х годов. Маленький шалопай подходит к взрослому парню или дяденьке и наглым образом "стреляет сигарету". Тыкая, ведя себя вызывающе, провокационно. Следует в лучшем случае отказ, или маленького шалопая посылают куда подальше, если не дают пинка. Тут из-за угла вываливает развеселая компания, вопрошая у парня или мужика, отказавшего мальчику: "Ты чего, такой сильный малыша обижаешь?!" Далее в лучшем случае следует "непереводимая игра слов", а чаще суровая разборка уже не на словах.

Вот и поведение Порошенко точь-в точь из этой оперы. Спровоцировать, нашкодить и "униженному и оскорбленному" просить защиты у "больших парней" с Запада. Только вот, похоже, не горят они желанием защищать порядком скомпрометировавшего себя, постоянно пьющего украинского лидера, который - а соцсети тиражировали этот ролик - на следующий день после инцидента у Керчи в пьяном виде, размахивая микрофоном, на городской площади объяснял жителям одной из украинских областей, что, дескать, арестовав моряков трех судов, "Путин отомстил Украине за автокефальную церковь".

Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
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Нынешний удел Порошенко - это сменив помятый пиджак на одежду "как у Трампа", с таким же ярко-красным галстуком, караулить последнего у туалета в стенах представительных форумов, унижаться, чтобы добиться хоть какой-то, но аудиенции у могущественного американского лидера, как это было во время Генассамблеи ООН. Правда, в последнее время лихо, как кавалерист, введя военное положение, Порошенко сменил свой костюм на американский военный камуфляж. Изображает из себя крутого главнокомандующего, путешествуя по стране, отдавая приказы и, наверное, надеясь набрать электоральные очки.

Тщетно. Как был на пятом месте в рейтинге украинских политиков, так там и остался, как бы не изображал из себя "крутого мачо". Да и на какую победу надеется нынешний хозяин Банковской? После того, как украинские власти приняли решение запретить въезд на Украину мужчинам из России в возрасте от 18 до 60 лет и вполне могут ввести подобные меры для российских женщин, в лице которых им грезятся Анна Чапман и "прочие агенты Кремля", шансы на избрание его президентом приближаются к нулю. Эти шагом Порошенко и его хунта "порвали пуповину": десятки тысяч семей в России и Украине - отцы и дети, сестры и братья - оказываются отрезанными друг от друга. И вот уже сын из России не сможет приехать к своей матери, живущей где-нибудь в украинской глубинке. Мои друзья не могут приехать на могилу к нашему и моему лучшему другу, умершему на юге России и похороненному рядом с отцом на кладбище одного из украинских городов. "Вы можете рискнуть и проехать туда на машине, - сказали им в прошлом году ребята из ДНР. - В лучшем случае у вас отнимут автомобиль и деньги. Но, скорее всего, попросту убьют".

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Волею абсурдных и поддающихся разве что "алкоголической логике" решений Порошенко украинский народ оказался разделен на "плохих" и "хороших". И признаки этого в полной мере начали проявляться сразу после госпереворота в феврале 2014 года, когда националисты и следом официальный Киев прокляли Донбасс, начав геноцид собственного народа, не пожелавшего подчиняться наследникам Бандеры.

Порошенко и ввел свое военное положение в десяти украинских областях по принципу разделения украинского народа на благонадежную (запад) и неблагонадежную (восток) части. Он умело воспользовался ситуацией, так и не изменившейся после обретения Украиной независимости в 1991 году. Десятилетия после победы советского (и прежде всего русского народа) в Великой Отечественной войне, приросшая польскими и венгерскими землями западная часть Украины тяготела к Европе. А восточная, отошедшая к Украине волею ряда советских правителей, начиная с Ленина, испытывала тесное духовное родство с Россией, не отделяя себя от нее. Да и какая, впрочем, разница: Донбасс рассматривал себя как часть большого и сильного унитарного государства.

Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK / POOL
Как изменилось состояние Порошенко за время президентства

Приход к власти незаконным путем Порошенко подвел под этим жирную черту и ознаменовал деление украинцев на людей "высшего и низшего сословий" в первую очередь по территориальному принципу. Порошенко в полной мере продемонстрировал и реализовал абсолютную разнородность, раздробленность, нецелостность Украины, разделив сограждан на две части, два "сорта": плохой - хороший, наш - не наш, свой - не свой. Наверное, не осознавая какая мина замедленного действия поджидает его на западе страны, где готово вскипеть, а там, неровен час, поставить вопрос об отделении от такой Украины оскорбленное им венгерское меньшинство.

Впрочем, для Порошенко, который с семьей, как в свое время его "заклятый друг" экс-грузинский президент Саакашвили, наверняка приготовил для себя "побег на запасной аэродром" на Западе, эти проблемы будто находятся в каком-то другом параллельном мире. Для него сейчас главное - отработать, закончить свою главную миссию, призванную всеми средствами ужалить, подразнить, уколоть России, тщетно пытаясь создать ей массу проблем. Отчитаться с прицелом на будущее перед своими русофобскими кураторами и уехать отдыхать в теплые края. А там, как говорится, "после нас хоть потоп".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
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