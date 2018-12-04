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04.12.2018 20:09
Рубрика: В мире

РФ указала ОБСЕ на негативные последствия военного положения на Украине

Текст: Александр Ленин

Российская сторона обратила внимание представителей ОБСЕ на негативные последствия военного положения на Украине, которое было введено в десяти регионах страны сроком на 30 дней.

Фото: REUTERS
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"Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, - негативный фактор для минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию", - заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания в Минске. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, поводом к введению военного положения в десяти украинских областях послужил инцидент в Керченском проливе. Так, 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.

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