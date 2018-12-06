Саудовские лоббисты бронировали сотни номеров в отелях Трампа

Журналисты газеты The Washington Post озвучили новую версию, почему Дональд Трамп недостаточно жестко отреагировал на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По мнению сотрудников издания, главная причина - личный интерес президента США. Еще до избрания главой государства Трамп имел достаточно тесные связи с людьми, продвигающими в Соединенных Штатах интересы правительства Саудовской Аравии.

Эти лоббисты в октябре 2016 года сняли 500 номеров в гостинице Trump International Hotel. Таким образом, президент, получая деньги от саудитов, нарушил Конституцию США.

И после убийства репортера Джамаля Хашкаджи, к которому мог быть причастен наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, Трамп не стал отменять оружейную сделку и вводить санкции в отношении Эр-Рияда.