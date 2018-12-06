Появились первые версии ЧП в школе в Жулебине

"Молчаливый и агрессивный". Так вкратце об отчаявшемся юноше отзываются некоторые его одноклассники. Когда Даня не появился на первом уроке, одноклассники не обратили особого внимания. "Мы дежурили по школе, на перемене спустились на первый этаж, - вспоминает одноклассник парня Федор Козиев. - Там уже дежурили полицейские и врачи". Это было примерно в 08:40. К тому моменту 16-летний юноша с ножом зашел в один из кабинетов. Даня кричал, что покончит с собой, если кто-то к нему подойдет.

С мальчишкой пробовал поговорить уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Передавать содержание не буду, - сразу сказал правозащитник. - Юноша в таком состоянии, что с ним должны разговаривать специалисты".

Психологи действительно пробовали наладить контакт, рядом стояли полицейские. Была надежда, что Даня подпустит к себе хоть кого-то. Но парень где-то час ничего конкретного не отвечал. Он сидел с ножом и читал энциклопедию, принесенную из дома. "Это что-то удивительное, - говорят старшеклассники. Парни и девушки стояли на улице и ждали, чем кончится дело. - С книжкой никогда его не видели. Тем более, с энциклопедией".

Поскольку маму Даня просто прогнал, было решено позвать дедушку. Только его молодой человек согласился хотя бы выслушать. "Даня, не делай глупостей, просто давай поговорим нормально", - просил он внука. Эти несколько слов оказались спасительными. Дюжие полицейские, все это время стоявшие под дверью, почти за пару мгновений отобрали у Дани нож.

К школе тем временем подъехали две "скорые". Одну из них подогнали к запасному выходу. На ней парня увезли в профильный стационар. "На мой взгляд, педагоги сработали грамотно в данной ситуации, - говорит детский омбудсмен. - А вот в причинах инцидента еще предстоит разобраться".

В школе давно обратили внимание на Даню. Одноклассники отмечают: в последние несколько лет с ним что-то случилось. Из улыбчивого мальчика он превратился в замкнутого подростка. На вопросы учителей не реагировал. Порой - просто молчал. Поэтому его даже к доске не вызывали. А вот самостоятельные и контрольные он писал на 4 и 5. С чем была связана замкнутость парня, никто не знал.

Школьная "тусовка" точно знает: он не состоял в "колумбайн-сообществах", не пил и даже курить не пробовал. В соцсетях почти ничего не постил. Но около года назад у него родилась сестра - об этом краем уха слышали одноклассники. Именно после этого Даню стало не узнать.