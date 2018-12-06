Новости

Появились первые версии ЧП в школе в Жулебине 15:15
Новый российский пикап "Сталкер" засветился на фото 15:10
Тоби Кеббелл снимется в новом сериале Шьямалана 15:09
Путин предложил странам ЕАЭС создать общую космическую группировку 15:00
Пойман мощный сигнал из далекой галактики 14:50
ФНС запустила сервис для уплаты налогов за третьих лиц 14:49
В Рязани нашли ошибки на надгробиях фронтовиков 14:47
Лавров: Отказ США от ДРСМД создает риски для Европы 14:34
В Грозном обсудили, как противостоять фейкам о Северном Кавказе 14:34
В Госдуме оценили идею обмена главы ВМС Украины на задержанных моряков 14:30
В Крыму оценили масштабы коррупции 14:23
Продажи автомобилей в России выросли на 10 процентов 14:20
Медведев рассказал о своих планах на отдых в новогодние праздники 14:14
Трейлер: второй сезон сериала "Двойник" покажут в России 14:11
Саммит ЕАЭС: Какие вопросы особенно важны для Беларуси 14:05
Полиция Петербурга проверит фонд Александра Сокурова 14:03
Медведев рассказал об "узнаваемых типажах" в сериале "Домашний арест" 14:02
Россия остается важнейшим торговым партнером Украины 13:59
Итан Хоук сыграет в "Городе головорезов" лидера Wu-Tang Clan RZA 13:52
Медведев рассказал о планах по борьбе с исчезновением лесов 13:42
СМИ: Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации Лавкрафта 13:42
Американку снимали в душе гостиницы скрытой камерой 13:41
Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин 13:40
Школьник с ножом в Жулебине час читал энциклопедию 13:38
Петербургская полиция показала видео с задержанным за обман ветерана 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появились первые версии ЧП в школе в Жулебине

Текст: Сергей Бабкин

Инцидент в столичной школе в Жулебине мог произойти из-за проблем в семье школьника Данила Горбатенко. Такое предположение высказали корреспонденту "РГ" школьные товарищи мальчика.

"Молчаливый и агрессивный". Так вкратце об отчаявшемся юноше отзываются некоторые его одноклассники. Когда Даня не появился на первом уроке, одноклассники не обратили особого внимания. "Мы дежурили по школе, на перемене спустились на первый этаж, - вспоминает одноклассник парня Федор Козиев. - Там уже дежурили полицейские и врачи". Это было примерно в 08:40. К тому моменту 16-летний юноша с ножом зашел в один из кабинетов. Даня кричал, что покончит с собой, если кто-то к нему подойдет.

Фото: Александр Корольков/РГ
СК возбудил дело по факту инцидента в московской школе

С мальчишкой пробовал поговорить уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Передавать содержание не буду, - сразу сказал правозащитник. - Юноша в таком состоянии, что с ним должны разговаривать специалисты".

Психологи действительно пробовали наладить контакт, рядом стояли полицейские. Была надежда, что Даня подпустит к себе хоть кого-то. Но парень где-то час ничего конкретного не отвечал. Он сидел с ножом и читал энциклопедию, принесенную из дома. "Это что-то удивительное, - говорят старшеклассники. Парни и девушки стояли на улице и ждали, чем кончится дело. - С книжкой никогда его не видели. Тем более, с энциклопедией".

Поскольку маму Даня просто прогнал, было решено позвать дедушку. Только его молодой человек согласился хотя бы выслушать. "Даня, не делай глупостей, просто давай поговорим нормально", - просил он внука. Эти несколько слов оказались спасительными. Дюжие полицейские, все это время стоявшие под дверью, почти за пару мгновений отобрали у Дани нож.

К школе тем временем подъехали две "скорые". Одну из них подогнали к запасному выходу. На ней парня увезли в профильный стационар. "На мой взгляд, педагоги сработали грамотно в данной ситуации, - говорит детский омбудсмен. - А вот в причинах инцидента еще предстоит разобраться".

Фото: МВД РФ
Петербургская полиция показала видео с задержанным за обман ветерана

В школе давно обратили внимание на Даню. Одноклассники отмечают: в последние несколько лет с ним что-то случилось. Из улыбчивого мальчика он превратился в замкнутого подростка. На вопросы учителей не реагировал. Порой - просто молчал. Поэтому его даже к доске не вызывали. А вот самостоятельные и контрольные он писал на 4 и 5. С чем была связана замкнутость парня, никто не знал.

Школьная "тусовка" точно знает: он не состоял в "колумбайн-сообществах", не пил и даже курить не пробовал. В соцсетях почти ничего не постил. Но около года назад у него родилась сестра - об этом краем уха слышали одноклассники. Именно после этого Даню стало не узнать.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны России оценили проход эсминца США
Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме