Как белорусы воспринимают развитие атомной энергетики

Надежность российской ядерной энергетики в текущем столетии уже не вызывает сложных вопросов ни в МАГАТЭ, ни у партнеров по совместным проектам в различных регионах мира. Но чернобыльский синдром и спустя тридцать лет продолжает оставаться глухим напоминанием о национальной трагедии и у жителей Беларуси.

Очередной мониторинг общественного мнения по вопросам развития ядерной энергетики и восприятия населением строительства АЭС, проведенный Институтом социологии в Минске, подтверждает эту тенденцию. Количество сторонников ядерной энергетики в РБ составляет 51,6 процента, а количество противников оценивается на уровне 21,8.

Об итогах исследования в интервью БЕЛТА рассказали научный сотрудник отдела социологии социальной сферы Института социологии НАН Беларуси Елена Мартищенкова и заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Лилия Дулинец. За истекшие пять лет, уточняет представитель Министерства энергетики, отношение населения к ядерной энергетике остается на одном уровне. Правда, количество сторонников по-прежнему более чем в два раза превышает число противников ядерной энергетики.

Для повышения уровня доверия населения и международного сообщества при реализации национального энергетического проекта, подчеркнула в интервью БЕЛТА Дулинец, необходимо постоянное взаимодействие заинтересованных сторон по всем его аспектам. А для выстраивания этой работы, несомненно, важна обратная связь. Ведь Минэнерго обязаны быть в курсе, что больше всего интересует людей, какие вопросы, возможно, пока остались без ответа, что вызывает опасения, связанные со строительством АЭС, пояснила она.

Эксперты, между тем, констатируют, что значительные перемены в настроениях стали заметны в отдельных регионах страны. В Витебской области, например, наблюдается увеличение сторонников этого вида энергии в два раза: с 36% в 2017 году до 70,7% в текущем. Социальные категории населения, подтверждает опрос, относятся к наиболее активным сторонникам нового вида энергетики. Руководители всех уровней стопроцентно на стороне объекта, строящегося в Островце. Чуть ниже показатель у предпринимателей, рабочих и тружеников сельского хозяйства - 70,8%, 61,1% и 56,2%, соответственно. А в стане противников наибольшее количество статистика зафиксировала у рабочих сельского хозяйства - 29,4% и студенчества - 24,9%.

Один из центральных вопросов мониторинга касался личного отношения респондентов к строительству в Островецком районе Белорусской АЭС. 60,8 процента опрошенных выразили положительное в целом отношение к ее возведению. Кстати, отмечают исследователи, "по данному вопросу среднереспубликанский показатель находится уже несколько лет практически на одном уровне".

Что касается региональных различий в ответах респондентов на вопрос об их отношении к АЭС, то эксперты выделяют Островецкий район, где сооружается АЭС - 71,4%, Витебскую (69,3%), Брестскую (67,4%) и Гродненскую (65%) области. Значительно меньшей поддержкой строительство пользуется в Минске - 54,2%, а в остальных областях он сохраняется на уровне среднереспубликанского показателя.

Соцопрос также показал, что многие жители республики видят необходимость и в повышении уровня общей информированности по вопросам безопасности АЭС. Более половины опрошенных считают, что лекции по различным аспектам их эксплуатации в учебных заведениях могут повысить уровень знаний среди населения в вопросах использования ядерной энергетики. Именно с этой целью министерство РБ стало активно использовать Информационный центр по атомной энергетике, созданный на базе Республиканского центра инновационного и технического творчества в Минске.

Как показывают результаты европейских опросов, пояснили эксперты, средний показатель сторонников развития ядерной энергетики составляет 44%. В Швейцарии, например, 74% населения доверяют ядерной энергетике, а в Великобритании 50% респондентов выступали за строительство новых АЭС в стране, в Швеции 49% опрошенных также поддерживают строительство новых блоков АЭС. Атомные электростанции поддерживают по 64% жителей Литвы и Чехии. Достаточно благосклонно атомную энергетику оценивают венгры, болгары, финны, словаки, голландцы, французы и словенцы.

Но на европейском континенте существуют и иные примеры. В Германии, в частности, больше половины опрошенных высказались против немецкого политического вмешательства в процесс принятия решений об использовании ядерной энергетики в других странах, а 85% респондентов придерживаются мнения, что ядерные исследования должны по-прежнему занимать высокое место в немецкой науке. Самое негативное отношение к атомной энергетике - на Кипре, где ее поддерживают только семь процентов опрошенных, и в Австрии - 14 процентов.

Результаты белорусского мониторинга свидетельствуют о том, уточнили в министерстве РБ, что больше всего сторонников атомной энергии в тех странах, в которых есть действующие АЭС. В России более 40 процентов респондентов поддерживают развитие атомной отрасли. В наступающем году, как известно, запланировано сразу несколько ключевых событий в проекте строительства первенца белорусской ядерной энергетики. Прежде всего, это завоз ядерного топлива, физический и энергетический пуск реактора и ввод пускового комплекса первого энергоблока в эксплуатацию.