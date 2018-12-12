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Джоан Роулинг лишилась титула самой преуспевающей писательницы

Новости
    12.12.2018, 14:33
Текст:   Олег Усков

Влиятельный американский деловой журнал Forbes продолжает подводить разного рода финансовые итоги года, на этот раз опубликовав рейтинг самых преуспевающих писателей. Исходя из того, сколько авторы заработали в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года в долларах США.

Фото: kinopoisk.ru
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Как отмечает журнал, 71-летний американский детективщик, сценарист и продюсер Джеймс Паттерсон очень серьезно потеснил в "чарте" "маму" Гарри Поттера Джоан Роулинг, заработав 86 миллионов долларов.

Изданием подсчитано, что Паттерстон, один из самых известных и продаваемых в мире авторов детективов и триллеров, за отчетный период только в США пристроил без малого пять миллионов экземпляров своих книг. 

Паттерсон - автор семнадцати томов про криминальные изыскания Алекса Кросса (часть экранизирована), двенадцати - про "Женский клуб по расследованию убийств" (экранизированы в формате сериала) и девяти - в подростковой фантастической серии Maximum Ride (провальная экранизация - "Охота на ангелов" - вышла в 2016-м).

При этом издание уверено, что в следующем году доходы Паттерсона однозначно вырастут, поскольку его опубликованный этим летом политический триллер The President Is Missing уже разошелся тиражом в почти семьсот тысяч экземпляров. Немаловажно, что соавтором романа выступил Билл Клинтон.

Грех не упомянуть, что автор, рекордсмен, кстати, Книги рекордов Гиннесса по валовому количеству бестселлеров, не чужд и актерству. В частности, мы можем наблюдать его в сериале "Касл" и, разумеется, "Симпсонах".   

Роулинг тем временем свалилась на второе место списка, за год заработав 54 миллиона - на 41 миллион меньше, чем за прошлый аналогичный период. Журнал поясняет, что теперь доход писательницы все менее чисто "книжный", и основная прибыль ей идет от тематических парков аттракционов мира Поттера, спектаклей "Гарри Поттер и Проклятое дитя", идущих по обе стороны океана, и приквела-спиноффа волшебной саги - линейки картин про фантастических тварей, в которой анонсированы еще три ленты.

"Король ужасов" Стивен Кинг - третья строчка с 27 миллионами. По данным издания, в США за год было продано 2,7 миллиона экземпляров книг "короля", что подстегнуто впечатляющим успехом новой экранизации хоррора "Оно". Аналитики отметили, что сиквел на подходе, так что, вероятно, в кубышку Кинга в следующем году накапает изрядно.  

Обратим внимание, что Кинг книги Паттерсона, мягко говоря, не жалует, награждая разными нелестными эпитетами, вроде "унылые" и "вяленькие", самого их автора полагая "ужасным писателем". На что Паттерсон меланхолично реагирует в духе: "Ну и ладно, остальным-то нравится".

Всего в списке издания одиннадцать писателей, в общей сложности заработавших 283 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что журнал подсчитал доходы за год самых преуспевающих актеров.

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