Джоан Роулинг лишилась титула самой преуспевающей писательницы

Влиятельный американский деловой журнал Forbes продолжает подводить разного рода финансовые итоги года, на этот раз опубликовав рейтинг самых преуспевающих писателей. Исходя из того, сколько авторы заработали в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года в долларах США.

Как отмечает журнал, 71-летний американский детективщик, сценарист и продюсер Джеймс Паттерсон очень серьезно потеснил в "чарте" "маму" Гарри Поттера Джоан Роулинг, заработав 86 миллионов долларов.

Изданием подсчитано, что Паттерстон, один из самых известных и продаваемых в мире авторов детективов и триллеров, за отчетный период только в США пристроил без малого пять миллионов экземпляров своих книг.

Паттерсон - автор семнадцати томов про криминальные изыскания Алекса Кросса (часть экранизирована), двенадцати - про "Женский клуб по расследованию убийств" (экранизированы в формате сериала) и девяти - в подростковой фантастической серии Maximum Ride (провальная экранизация - "Охота на ангелов" - вышла в 2016-м).

При этом издание уверено, что в следующем году доходы Паттерсона однозначно вырастут, поскольку его опубликованный этим летом политический триллер The President Is Missing уже разошелся тиражом в почти семьсот тысяч экземпляров. Немаловажно, что соавтором романа выступил Билл Клинтон.

Грех не упомянуть, что автор, рекордсмен, кстати, Книги рекордов Гиннесса по валовому количеству бестселлеров, не чужд и актерству. В частности, мы можем наблюдать его в сериале "Касл" и, разумеется, "Симпсонах".

Роулинг тем временем свалилась на второе место списка, за год заработав 54 миллиона - на 41 миллион меньше, чем за прошлый аналогичный период. Журнал поясняет, что теперь доход писательницы все менее чисто "книжный", и основная прибыль ей идет от тематических парков аттракционов мира Поттера, спектаклей "Гарри Поттер и Проклятое дитя", идущих по обе стороны океана, и приквела-спиноффа волшебной саги - линейки картин про фантастических тварей, в которой анонсированы еще три ленты.

"Король ужасов" Стивен Кинг - третья строчка с 27 миллионами. По данным издания, в США за год было продано 2,7 миллиона экземпляров книг "короля", что подстегнуто впечатляющим успехом новой экранизации хоррора "Оно". Аналитики отметили, что сиквел на подходе, так что, вероятно, в кубышку Кинга в следующем году накапает изрядно.

Обратим внимание, что Кинг книги Паттерсона, мягко говоря, не жалует, награждая разными нелестными эпитетами, вроде "унылые" и "вяленькие", самого их автора полагая "ужасным писателем". На что Паттерсон меланхолично реагирует в духе: "Ну и ладно, остальным-то нравится".

Всего в списке издания одиннадцать писателей, в общей сложности заработавших 283 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что журнал подсчитал доходы за год самых преуспевающих актеров.