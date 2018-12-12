Елена Цунаева: Дорога к обелиску у каждого своя

На наших глазах уходят из жизни последние участники Великой Отечественной - ход времени неумолим. Но есть и нарастает встречное движение - поисковики, архивисты, историки и краеведы возвращают в семьи и нашу общую память имена безвестно павших на той войне. Находят по рассекреченным документам и восстанавливают на местности братские захоронения погибших и умерших от ран защитников Отечества, реконструируют и создают новые мемориалы с общедоступной именной информацией.

Каким был нынешний год? Что принесли полевые экспедиции и работа в архивах? Об этом и новых замыслах "Поискового движения России" рассказала его ответственный секретарь, председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева.

Считается, что поисковое движение - как движение организованное -зародилось в нашей стране 30 лет назад. Тем, кто начинал, уже пора на пенсию. Смена им есть? Кто сегодня в ваших рядах?



Елена Цунаева: Самым младшим среди нас по 16-17 лет, есть в поисковом строю и ветераны, некоторые в этом году отметили свое 80-летие. Наши отряды и волонтерские группы созданы в 82 регионах страны, это более 42 тысяч поисковиков.

Массовое поисковое движение зарождалось как инициатива студентов и молодых педагогов. Мы и сейчас связываем с ними надежды. В 2018 году создана Ассоциация студенческих поисковых отрядов. В ноябре члены ассоциации провели в Казани школу актива. Не надо объяснять, что студенческая жизнь очень насыщенная, и важно найти баланс - сочетать активную гражданскую позицию, общественную работу и учебу. В 2019 году состоится первая студенческая "Вахта Памяти" - уже в апреле студенты-поисковики отправятся на места боев на Крымский полуостров, будут работать в Керчи.

На недавнем сборе ПДР в Калуге были подведены итоги полевого сезона-2018. В чем, на ваш взгляд, главные результаты?



Елена Цунаева: Главный результат - это, конечно, установленные имена. В 2018 году активисты "Поискового движения России" вели поисковые работы во всех 37 регионах России, где шли боевые действия. Подняты останки 16 700 погибших, установлены 625 имен. По плану, согласованному с Министерством обороны России, в 2018 году проведено 1525 поисковых экспедиций. Цифры постоянно обновляются, самые актуальные данные можно узнать на сайте Всероссийского-информационно поискового центра "Отечество", который собирает и обрабатывает данные по всем найденным бойцам: https://v-ipc.ru

Четыре года назад по инициативе вашего движения был установлен День Неизвестного солдата. Согласно указу президента России, он отмечается 3 декабря. Какая цель у этого начинания?



Елена Цунаева: У нас в стране много памятных дат - праздничных и трагических. Но не было такой, что была бы посвящена всем тем, кто пропал без вести, защищая Родину. И очень важно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу - теперь такая дата есть. Для поисковиков это день, когда мы вспоминаем погибших, что спустя годы были найдены на полях сражений, но имена которых установить не удалось. И, если хотите, напоминание всем нам, как много еще предстоит сделать.

Если смотреть шире, День Неизвестного солдата, с одной стороны, напоминает, сколько безвестных героев отдали свою жизнь ради нас с вами. А с другой - не дает забыть о чудовищных последствиях войны. И мобилизует современное общество - российских граждан и жителей других государств - сделать все возможное, чтобы катастрофа не повторилась.

Как проходил День Неизвестного солдата в этом году?



Елена Цунаева: Во многих регионах торжественно, с воинскими почестями, захоронили останки погибших, которые найдены в ходе полевых "Вахт Памяти". Состоялись уроки мужества, встречи ветеранов с молодежью, открылись общественные приемные "Судьба солдата" для оказания помощи в установлении судеб участников Великой Отечественной войны.

В городе Ельня Смоленской области организовали погребение 27 неизвестных советских солдат, найденных в ходе полевых работ на местах боев. Для захоронения на родине - в Республику Башкирия, в Челябинскую и Курганскую области - переданы останки бойцов, погибших в Карелии. Их имена удалось установить и разыскать семьи. В Тюменской области передали родным медальон красноармейца Леонтия Ивановича Большакова - он погиб в августе 1941 года в Тверской области, а найден только теперь…

В Новосибирске на Заельцовском кладбище у мемориала "Раненый воин" установлены плиты с именами воинов, умерших от ран в госпиталях Новосибирска, имена которых прежде не были увековечены. В Курской области состоялось торжественное открытие новых мемориальных плит с именами 122 советских воинов. В Ставропольском крае поисковики передали родным героев документы, проливающие свет на их фронтовую судьбу. Это практические шаги в рамках всего одного нашего проекта - "Дорога к обелиску".

Вы упомянули и о другом проекте - общественные приемные "Судьба солдата" …



Елена Цунаева: Да, мы делаем это ежегодно, и не по одному разу. Многие, в том числе люди старшего возраста, наслышаны о создании и регулярном пополнении электронных баз ОБД "Мемориал", "Подвиг народа" и "Память народа". Но далеко не все могут ими воспользоваться - не все умеют это делать и не везде есть доступ в интернет. А поисковики ведут такую работу в течение всего года, и 3 декабря во многих наших приемных передавали родным копии документов, которые удалось отыскать в электронном архиве. Например, в Пензе сразу пять семей узнали о судьбах героев, которые считались пропавшими без вести - они пали в боях за Украину, Белоруссию, погибли в плену.

В последние дни ноября в Москве прошла организованная вами при поддержке РГГУ и Общественной палаты международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований". Что привнесла она в поисковую работу? И чем помогает в сохранении памяти о защитниках Отечества?



Елена Цунаева: Конференцию "Судьба солдата" мы проводим уже в третий раз, и второй раз - в международном формате. В этом году собрались представители 12 стран, включая Венгрию, Грузию, станы СНГ и Балтии. Что для нас по-особому ценно и значимо, инициаторами таких конференций стали молодые ребята - добровольцы студенческого поискового отряда "Единорог" Историко-архивного института РГГУ. В какой-то момент они обратили внимание на проблему информационного разрыва между сообществом профессиональных историков и сообществом добровольцев-поисковиков.

Задача конференции - обобщить опыт работы исследователей разных стран с различными типами архивных документов, содержащих сведения о погибших военнослужащих и военнопленных, а также электронными базами данных. Отдельной темой конференции стала секция "Без срока давности", в которой были представлены доклады, посвященные преступлениям нацизма против мирных жителей, поисковым работам в местах массовых захоронений.

А теперь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ мы имеем возможность объединить поисковиков, исследователей из соседних с нами стран…

Где Вторая мировая оставила свой неизгладимый след...



Елена Цунаева: Да. Проблемы увековечения памяти погибших при защите Отечества на постсоветском пространстве достаточно схожи. В связи с большим количеством новых документов - недавно рассекреченных и впервые опубликованных - все более актуальной становится задача повторной сверки Книг Памяти и паспортов воинских захоронений. Для всех стран СНГ актуальна проблема, связанная с большим количеством ошибок в написании фамилий, инициалов на плитах. Есть немало случаев, когда тот или другой боец, а порой и целые группы, учтены на нескольких захоронениях.

Или, напротив: десятки, сотни погибших бойцов в пределах одного района или даже одного сельского поселения нигде не увековечены…



Елена Цунаева: Вы правы. По совокупности этих причин мы пришли к общему решению: необходимо сформировать рабочую группу исследователей, которые давно и плотно занимаются вопросами воинских захоронений. Достигнута договоренность объединить усилия в разработке единого для всех алгоритма, как обосновывать и вносить изменения в Книги Памяти, паспорта захоронений и в картотеку безвозвратных потерях Центрального архива Минобороны России.

Некоторое время назад в Общественной палате, где вы состоите и возглавляете профильную комиссию, обсуждали проект или концепцию - поправьте меня - федеральной целевой программы по реконструкции существующих братских захоронений времен Великой Отечественной и созданию новых воинских мемориалов. От кого исходила такая инициатива и почему она не получила поддержки?



Елена Цунаева: Речь шла о проекте программы, которая предполагала выделение значительных средств федерального бюджета и, на условиях софинансирования, из региональных бюджетов для приведения в порядок и обновления уже существующих мемориалов. А во-вторых - для благоустройства, оформления воинских захоронений, которые возникли по итогам поисковых работ. Исходный документ был подготовлен в Министерстве обороны - Управлением по увековечению памяти погибших при защите Отечества…

И что? Задача более чем актуальная, если не сводить всю работу к переукладке плит, бордюров и установке монументов…



Елена Цунаева: К сожалению, формат целевой программы предусматривает только такую работу. Именно благоустройство. А решение тех вопросов, над которыми бьемся мы, структура и алгоритм создания ФЦП не учитывает.

Что важно для нас? Чтобы вместе благоустройством, а лучше - до его начала были бы тщательно проверены паспорта захоронений, исправлены ошибки, неточности, внесены все вновь установленные и подтвержденные имена погибших. А это, как я уже сказала, работа очень кропотливая и ответственная, к тому же требущая весьма непростых согласований. Ведь нельзя просто так, по одному письму или документу, найденному в ОБД "Мемориал", какую-то фамилию или чьи-то данные изменить, убрать, а что-то вписать без должных на то оснований.

Многие, уверен, с вами согласятся. Но правильно ли, что работой по уточнению паспортов воинских захоронений и выверкой, детализацией именных списков к ним должны заниматься люди на общественных началах? Ведь сейчас это делается исключительно на энтузиазме поисковиков и краеведов…



Елена Цунаева: Так и есть. И когда дело доходит до благоустройства, запускается механизм выделения средств, к работе должно привлекаться экспертное сообщество. Не одни представители общественности, а и сотрудники местных архива, музея, военкомата, администрации района, сельского или городского поселения.

Братских могил и мемориалов, где такую работу можно и нужно провести, великое множество - и на местах боев, и в тыловых районах, где были дислоцированы госпитали и хоронили умерших от ран. Есть достаточно много примеров - например, Курская область, Вологодская, где такую согласованную работу ведут, и весьма результативно.

Да, но в целом по стране картина пестрая. Где-то есть энтузиасты, есть понимание и добрая воля со стороны властей - там и Книги Памяти переиздают, и паспорта захоронений приводят в надлежащий вид. А рядом - как будто другое государство: военкомат ведет по старинке свою канцелярию, а гражданская администрация в эту сторону вообще не смотрит - не ее забота. Может, пора по аналогии с ГЧП вести речь о государственно-общественном партнерство в этом деле?



Елена Цунаева: На слушаниях в Общественной палате и на наших поисковых форумах мы пришли к твердому пониманию, что это должно быть партнерство: государство с его ресурсами на федеральном и региональном уровнях плюс общественные организации и просто неравнодушные граждане с их энтузиазмом и вовлеченностью в проблему. В качестве примера могли бы тиражировать опыт Курской области, где при системной поддержке правительства и губернатора ведется работа над созданием электронной Книги Памяти, которая учитывает и уроженцев области, не вернувшихся с войны, и всех погибших на территории области в ходе боев. Уже не первый год из областного бюджета на это выделяются субсидии, что позволяет вести работу планомерно, а не от случая к случаю, как чаще всего, увы, бывает…

Опыт Курской области, как я понимаю, поучителен и в другом: наряду с подготовкой печатных томов Книги Памяти там создают и ее электронный вариант - так, чтобы вся информация была доступна в интернете. Не кажется ли вам, что и паспорта захоронений следует перевести в электронный вид?



Елена Цунаева: Над этим стоит подумать. Если проводить аналогии с Книгами Памяти - печатной и электронной, один плюс очевиден сразу. Электронная версия, в отличии от бумажной, позволяет оперативно вносить новую информацию и уточнять ту, что была внесена раньше. Если вы в поиске, проводите полевые экспедиции, работаете с архивами, свежие данные будут неизбежно появляться. И ОБД периодически пополняется новыми документами. А печатный вариант Книги Памяти уже через год после издания перестанет быть актуальным, потому что появились новые сведения…

Раз за разом их перелицовывать - затея дорогостоящая. И доступ к этим книгам ограничен - найти их, в лучшем случае, можно только в библиотеке или музее. Также и с паспортами захоронений…



Елена Цунаева: С ними вопрос сложнее. Мы ведь должны понимать, что реестр паспортов на воинские захоронения - это государственный ресурс. Изменяться и пополняться он может только по определенному алгоритму, на основании легитимной и стандартизированной информации. Отвечают за это, по действующему ныне законодательству, органы местного самоуправления, координирует эту работу Министерство обороны. А мы как общественное объединение ведем на нашем портале Всероссийского информационного центра паспорта и реестры тех захоронений, где проводится церемония захоронения. И туда по единому образцу, потому что это информационный портал, вносится дополнительная информация. И она живая, обновляется по мере поступления.

Так может пора транслировать это на государственный уровень? Разработать типовую электронную оболочку такого паспорта и отработать его как пилотный вариант на примере той же Курской области или другого региона. А затем предложить другим субъектам федерации, чтобы не приходилось каждому изобретать велосипед…



Елена Цунаева: Мы работаем в контакте с Министерством обороны, другими федеральными ведомствами и стараемся не переоценивать свои возможности. "Поисковое движение России" - общественное объединение и не должно подменять собой государственные институты. Сотрудничать с ними - да. А в тех случаях, когда считаем нужным донести свои предложения или озабоченность, используем все доступные каналы.

Тем временем



Когда готовилось к печати это интервью, Елена Цунаева была избрана сопредседателем Общероссийского народного фронта, а правительство России утвердило План мероприятий по подготовке к 75-летию Победы. По предложению ООД "Поисковое движение России" в этот план включены полевые экспедиции на местах боев в Смоленской, Тверской, Ленинградской, Ростовской, Калужской областях, в Кабардино-Балкарии и Крыму. Также частью плана стали V Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов, международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований", передвижная выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" и мультимедийная экспозиция "Живем и помним".



Полный текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.