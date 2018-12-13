Серджио Эскобар: Русские театры более ста раз были у нас на гастролях

В Италии на сцене Театра Пикколо ди Милано (Piccolo di Milano) завершились "Русские театральные сезоны" Александринского и Вахтанговского театров. Еще летом, за полгода до начала гастролей, все билеты на их спектакли в Милане были проданы за неделю, как было объявлено о старте продаж. Что это - чудеса новой театральной дипломатии? Или давние крепкие связи с русской психологической школой?

"РГ" обсудила с руководителем Театра Пикколо ди Милано Серджио Эскобаром, почему тот однажды оказался в Ханты-Мансийске - после чего навсегда полюбил русский театр.

Под вашим руководством Пикколо театр уделяет большое внимание международным театральным отношениям и российским культурным контактам…



Серджио Эскобар: Когда мы подписывали соглашение на Русские сезоны, я посчитал, сколько раз у нас вообще были русские театры на гастролях: более ста раз.

Александринка у вас в гостях уже в третий раз, и в третий раз - с Гоголем. Это был ваш выбор?



Серджио Эскобар: Александринский театр привозил сюда "Ревизора", "Женитьбу", и вот сейчас спектакль "Ваш Гоголь. Последний монолог". Поскольку мы друзья с Валерием Фокиным, то мы знаем, как он любит Гоголя и сколько над ним работает. Он привез автора, которого понимает как ни один другой режиссер мира. Мы смотрели его спектакль с придыханием, и мы знали, что это его очень глубокое размышление на тему одиночества Гоголя в конце его жизни. И, надо сказать, что исполнитель главной роли, писателя в возрасте, потрясающий актер Игорь Волков - он практически уже национальный герой Италии. У нас его полюбили еще со времен "Женитьбы" Фокина.

Если же говорить вообще о связях Пикколо с Петербургом и с Москвой, то с Малым драматическим театром Льва Додина это все началось раньше, а с Александринским - после реставрации исторического здания. Нас пригласил Валерий Фокин участвовать в чествовании старейшего российского театра, и настолько наше общение сложилось натуральным и естественным! У нас, как мне кажется, похожая театральная чувствительность. То есть, мы чувствуем театр одинаково. Несмотря на то, что все режиссеры друг от друга сильно отличаются.

Александринский театр на Русские сезоны привозил не только спектакли по Гоголю, Чехову и Блоку, но и приготовил основательную образовательную ударную экспресс-программу для судентов-славистов миланского университета и будущих актеров: семинары, мастер-классы, лекции, кинопоказы… Как вы считаете, пойдет на пользу?



Серджио Эскобар: Существует две формы встреч молодых или знаменитых актеров с великими режиссерами. У нас есть такая практика, когда режиссер остается дней на десять, и тогда на мастер-классе можно работать в глубину. Так мы делали с Анатолием Васильевым, со Львом Додиным. Но даже если это всего два часа - тем не менее, это важно, особенно для молодых актеров. У них голова открывается в другой мир. Они понимают, сколько граней есть в их профессии. И даже если обучение идет только два дня, конечно, наши актеры не смогут узнать все о режиссерском методе Фокина. Но они понимают, что есть другое измерение театра, в котором безумно интересно работать.

И мы тоже, когда приезжаем в другую страну, часто приглашаем на мастер-классы. Это умный способ заниматься театром - не просто созерцанием, не только теорией, а именно практикой. Более того, когда "Пикколо" привезет спектакли на Театральную олимпиаду в России (мы сейчас как раз пытаемся понять, что лучше привезти), мне бы очень хотелось сделать мастер-классы по комедии дель арте, возрожденной Стерлером, не только в Санкт-Петербурге, но, может быть, и в других городах России.

Зрителей у вас в фойе театра встречает портрет Стрелера, а актеров на служебном входе - Станиславского…



Серджио Эскобар: А в Малом драматическом театре в Петербурге на входе вы увидите фотографии спектаклей Пикколо театра. Это очень трогательно. За последние двадцать лет Лев Додин у нас был раз 18. Мы видели большую часть репертуара его театра. Додина у нас считают уже практически штатным режиссером Пикколо театра. И мы наблюдали эволюцию многих его спектаклей - только "Гаудеамуса" видели три варианта с тремя поколениями актеров. Мы иногда говорим, что "Гаудеамус" для Малого драматического - это как "Арлекино" для Пикколо для Стрелера. Нам кажется, это два абсолютных шедевра, которые продолжают жить, несмотря ни на что.

Пикколо театру сейчас 71 год. А у вас в этом году юбилей - 20 лет как вы им руководите.



Серджио Эскобар: Наш театр родился в 47 году, его открыли сразу после войны. Милан еще был совершенно разрушен. И, казалось бы, важнее было построить дома, восстановить водопровод, дать газ, свет на улицы, которые были разворочены. Но мэр Милана считал, что город сможет возродиться по-настоящему, только если возникнет театр. И с тех пор существует Пикколо.

Мы открыты театральному миру, и у нас никогда в жизни не было никаких проблем с языком - я говорю сейчас о публике. Наши зрители слышали более тридцати языков на сцене Пикколо театра. Всегда есть субтитры, но я говорю сейчас о другом. Конечно, всегда можно читать перевод текста. Но вы были на спектаклях, и могли видеть, что вначале публика следит за субтитрами, а через какое-то время перестает - люди отдаются этому удовольствию слышать ритм и звук русской речи. Языки - это не стена. И то же самое в России, когда мы привозим наши спектакли в Москву, Петербург…

…или когда соглашаетесь на длительные гастроли по Сибири.



Серджио Эскобар: Да, Пикколо театр и всю глубинку России с "Арлекино" объехал. Начали с Урала, доехали до Сибири. Невероятные эмоции. В три часа ночи мы оказались в Ханты-Мансийске. Я даже не знал, что это за город такой. И вот ночной рейс из Москвы, прилетаем в аэропорт, и вдруг слышим, кто-то играет музыку. Какой-то небольшой оркестр. Мы думали, это пластинка или запись, а оказалось, ребята из театрального училища выучили музыку из нашего спектакля "Арлекино" и в три часа ночи нас ждали…

Температура какая была тогда?



Серджио Эскобар: Октябрь. Холода начались уже. А на следующий день у нас была конференция, и оказалось, в Сибири люди знали наш театр настолько хорошо, и у них была такая театральная культура, которой нет даже у многих наших театральных критиков. Вопросы задавали не только про Пикколо, Гольдони и "Арлекина", но и про интерпретацию, которую дал Стрелер спектаклю... Рядом со мной сидела дама, довольно пожилая, и я у нее поинтересовался, откуда она. Она сказала, что тут рядом живет - села на автобус, это не так далеко, всего 350 км, чтобы приехать на конференцию итальянского театра… Честно говоря, это не риторика, когда складываются такие отношения с публикой. А вы спрашиваете, как я полюбил русский театр…

Справка



На сценических площадках Театра Пикколо ди Милано (Piccolo di Milano) итальянские зрители увидели три спектакля Александринского театра: спектакль Валерия Фокина "Ваш Гоголь. Последний монолог", спектакль Андрия Жолдака "По ту сторону занавеса" по чеховским "Трем сестрам", и спектакль молодого режиссера Антона Оконешникова по поэме Блока "Двенадцать". Театр им. Евгения Вахтангова представил "Евгения Онегина" Римаса Туминаса с двумя исполнителями главной роли - Сергеем Маковецким и Алексеем Гуськовым.

Досье "РГ"

Название "piccolo", что в переводе с итальянского означает "малый", связано с тем, что первое помещение театра представляло собой небольшой зал на 500 мест. Сегодня Пикколо театр ди Милано - Театр Европы - ведущий театр Италии, известный во всем мире.

Основан театр был Джорджо Стрелером, Паоло Грасси и Ниной Винчи в 1947 году. Открылся пьесой Горького "На дне" в постановке Стрелера. Вторым спектаклем была комедия Гольдони "Арлекин - слуга двух господ". Именно "Арлекин" стал символом театра и, как и многие другие работы Стрелера, вошел в золотой фонд мировой сцены.

Сегодня Пикколо театр имеет три площадки. Главная сцена (968 мест), открыта в 1998 году и названа в честь Стерелера. Исторической сцене присвоено имя Грасси. Экспериментальный Театр-студия получил имя актрисы Марианжеле Мелато, здесь же располагается Театральная школа, созданная в 1986 году и сейчас носящая имя режиссера Луки Ронкони, который руководил ею с 1999 года до своей кончины в феврале 2015 года.

Здесь проходит около 600 спектаклей в год. В стенах театра шли постановки таких выдающихся режиссеров, как Ингмар Бергман, Питер Брук, Патрис Шеро, Эймунтас Някрошюс, Робер Лепаж, Деклан Доннеллан, Роберт Уилсон, Лев Додин, Валерий Фокин.

Театр объездил весь мир, гастролировал в России, Китае, Японии, Европе, Северной Африке, Новой Зеландии.

Пикколо театр неоднократно представлял свои спектакли на международном театральном фестивале "Александринский". В Петербург привозили постановки Джорджо Стрелера "Счастливые дни" по пьесе Беккета и "Арлекин-слуга двух господ" по пьесе Карло Гольдони; спектакль "Веер" Луки Ронкони и "Ревнивых женщин" Джорджио Сангати по пьесе Карло Гольдони.

Сегодня театр возглавляет директор Серджио Эскобар. Его театральная карьера начиналась в 1979 в театре "Ла Скала". Должность директора миланского театра "Пикколо" - Teatro D'Europa Эскобар занимает с 1998 года. Под его руководством Пикколо уделяет большое внимание международным театральным отношениям; Серджио Эскобар - член правления Союза театров Европы, учредителем которого является театр Пикколо. Среджио Эскобар награжден итальянским орденом почетного кавалера Республики за заслуги в области театральных искусств и медалью Пушкина за заслуги перед культурой Российской Федерации.

Цитата

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра:

- В программе проекта "Русские сезоны" в Милане мы сочли важным показать произведения русской классики в современном и достаточно неожиданном сценическом решении. Четыре спектакля четырех очень разных авторов позволили по-новому увидеть творчество Пушкина, Гоголя, Чехова, Блока. Мой спектакль "Ваш Гоголь. Последний монолог" обращен к внутренней биографии писателя, к тайне и боли творчества. Это исповедальная, требующая и от театра, и от зрителя большого духовного напряжения работа. И мы представляли этот спектакль итальянской публике с особым волнением, тем более, что Италия занимала важное место в судьбе Николая Васильевича Гоголя…