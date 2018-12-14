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Рубрика: Спорт

Болельщики выбрали лучших спортсменов года

Текст: Данила Жиляев
Наибольшее количество голосов набрала фигуристка Алина Загитова. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Наибольшее количество голосов набрала фигуристка Алина Загитова. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Наибольшее количество голосов набрала фигуристка Алина Загитова. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российские любители спорта выбрали людей уходящего года среди атлетов. Данные опроса фонда "Общественное мнение" приводит "Р-Спорт".

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Наибольшее количество голосов набрала фигуристка Алина Загитова, ставшая прошлой зимой чемпионкой Олимпийских игр в Пхенчхане - ее сочли лучшей 7 процентов респондентов. Второе место занял боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, чей поединок против ирландца Конора Макгрегора стал одним из самых ярких событий в мире единоборств. За него проголосовали 5 процентов опрошенных. Замкнул тройку с аналогичным результатом вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев, чья игра позволила нашей национальной команде в серии пенальти обыграть испанцев и выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Также среди лучших оказались фигуристка Евгения Медведева и футболист Артем Дзюба. Кроме того, 2 процента респондентов назвали спортсменом года главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

При этом гораздо больше человек затруднились назвать конкретную фамилию - 50 процентов. А еще 10 процентов заявили, что среди атлетов человека года нет.


 

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