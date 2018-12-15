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15.12.2018 11:21
Рубрика: В мире

Президент Сербии: За созданием "армии" Косово стоят США, Великобритания и ФРГ

Текст: Александр Борисов
Президент Сербии Александр Вучич в связи эскалацией напряженности в регионе из-за формирования "армии" самопровозглашенного Косово обратился к нации. В своей речи он поблагодарил за поддержку Россию и Китай. При этом политик подчеркнул, что за обозначенным провокационным решением стоят США, Великобритания и Германия.
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Сегодня совсем ясно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косово - и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость", - цитирует слова сербского лидера РИА Новости.

Президент выразил благодарность друзьям из России, Китая, Кипра и Венгрии, сообщив, что "получил уже сообщение из Москвы".

Фото: AP Photo/Visar Kryeziu
Против кого будет воевать армия Косово

Александр Вучич также проинформировал общественность, что власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. "Так как мы установили, что всё, что они, и те, кто спонсирует такое их поведение, сделали, противоречит духу диалога, и даже их внутренним нелегальным правилам, и ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе западных Балкан, Сербия направила запрос о проведении срочного заседания Совбеза ООН", - подчеркнул политик, добавив: "Я готов как президент лично в нем участвовать и уверен, что эти мировые великие силы, которые признали независимость Косово, не лишат возможности малую Сербию изложить факты нарушения права на западных Балканах и сообщить, какую опасность и риск для сохранения мира они создали своими решениями".

Сербский лидер отдельно обратился к сербам, проживающим в Косово. При этом он пообещал, что Сербия всегда будет защищать своих граждан, где бы они ни находились. "Любое злоупотребление со стороны их армии и ее проникновение там, где это запрещено в соответствии с договором с НАТО…Если на Вас нападут, то Сербия найдет силы, чтобы Вас защитить", - предупредил сербский президент.

Напомним, что 14 декабря может теперь по праву считаться днем создания "армии" самопровозглашенного Косово. Этому предшествовали решения парламента края о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы (ВС). Известно, что военные расходы Косово не превысят 100 млн евро в год. При этом численность армии составит 5 тысяч активного состава и до 3 тысяч резервистов.

Позиция МИД России

В официальном сообщении МИД России обращено внимание на то, что принятое 14 декабря "парламентом" Приштины решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную "армию" стало грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооруженного конфликта в регионе.

Кто разжигает сербофобию на Балканах

"Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово, - отмечают в МИД РФ. - На деле речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а главное - подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники. При этом западные столицы и ЕСовский Брюссель игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса, снижение напряженности. В частности, сербское руководство воздержалось от принятия ответных мер в связи с введением Приштиной в ноябре 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, фактически нацеленной на создание катастрофических условий для косовских сербов, продолжение этнических чисток в отношении неалбанского населения".

В российском внешнеполитическом ведомстве констатируют, что косовский "премьер" Рамуш Харадинай, с подачи США взявший курс на обострение кризиса, систематически разбрасывающийся угрозами возобновления насилия и войны на Балканах, является олицетворением несостоятельности активно навязываемой западной пропагандой концепции создания косовской "государственности".

"Со всей очевидностью Косово все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась, - считают дипломаты. - Исходим из того, что международные присутствия в Косово, прежде всего МООНК и Силы для Косово в соответствии со своими мандатами, действуя на основании п.9 "б" и п.15 резолюции СБ ООН 1244, обязаны предпринять незамедлительные исчерпывающие меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косовоалбанских формирований".

В мире Европа Сербия Проблема Косово
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