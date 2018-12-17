26 компаний изменили цены на автомобили в России

За последний месяц на отечественном авторынке изменились прайс-листы на модели 26 производителей. Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", некоторые компании снизили цены.

На 55 000 - 80 000 рублей подешевели две модели Chery: Tiggo 2 и Tiggo 5. Внедорожник Mercedes-Benz GLC-Klasse подешевел на 90 000 рублей. Стоимость внедорожника Mercedes-Benz GLS 350d в одной из комплектаций упала на 320 000 рублей.

Также "в минус" ушли некоторые комплектации высокого хэтчбека Lada Xray: цена на автомобиль упала на 3 000 - 6 000 рублей.

Остальные автопроизводители решили не радовать покупателей. Кроссовер Honda CR-V пятого поколения стал стоить дороже на 30 000 рублей. Цена на внедорожник Jeep Compass выросла на 30 000 - 70 000 рублей. Кроссовер Ford Kuga прибавил в стоимости 35 000 рублей, а седан Ford Mondeo - 75 000 рублей.

Также подорожал седан Hyundai Solaris (плюс 16 000 рублей) и кроссовер Hyundai Creta (плюс 17 000 рублей).

Цены сразу на несколько моделей также подняли Kia (удорожание - на сумму от 15 000 до 40 000 рублей), Mazda (от 25 000 до 64 000 рублей), Lexus (от 26 000 до 77 000 рублей), Volkswagen (от 10 000 до 160 000 рублей), Volvo (от 12 000 до 326 000 рублей). Подорожал весь модельный ряд УАЗа (от 15 000 до 18 000 рублей) и Skoda (от 9 000 до 49 000 рублей).

Ранее эксперты определили лучшие и худшие автомобили на вторичном рынке РФ.