Как Нижний Новгород стал Горьким, а затем вернул свое имя

Почти 60 лет - с 1932 по 1990 год - город на слиянии Оки и Волги носил имя самого знаменитого своего уроженца. Причем, название "Горький" город получил еще при жизни Алексея Максимовича Пешкова, творившего под литературным псевдонимом Максим Горький. И, как свидетельствуют историки, сам писатель был этому не очень рад.

"Купеческий, старый город уйдет…"

В 1932 году весь Советский Союз отмечал 40-летие творческой деятельности "первого пролетарского писателя" (а в 2018-м, к слову, в мире широко отмечалось уже 150-летие со дня его рождения). В связи с этим ЦИК СССР "за литературные заслуги перед рабочим классом и трудящимися" решил не только наградить его орденом Ленина, но и присвоить славное имя центральной московской улице, еще не открытому литературному институту, Художественному театру, а также учредить в вузах 100 именных стипендий, создать специальный фонд для премирования лучших литературных произведений на языках народов СССР, выпустить почтовые марки…

26 сентября сормовский рабочий Овсянников, выступая на объединенном пленуме Нижегородского краевого комитета ВКП(б), крайисполкома, краевого совета профсоюзов, горкома партии, горсовета и горсовпрофа с участием представителей заводов и фабрик города, предложил "дать Нижнему Новгороду имя земляка-писателя". Выступавшие следом представители заводов и фабрик поддержали идею переименования "купеческого Нижнего в город Горький".

Руководивший тогда краевой партийной организацией Андрей Жданов не мог не поддержать порыв пролетарских масс. "Купеческий, старый город с диким нравом уйдет, родится новый, советский, социалистический город Горький", - резюмировал партийный руководитель. И в Москву отправилось письмо писателю, где были такие строки: "Мы обращаемся к правительству с просьбой дать Нижнему Новгороду твое имя, переименовать Нижний Новгород в город Горький, а Нижегородский край в Горьковский край. Мы заверяем тебя, рабочий класс города твоего имени, пролетарии, колхозники и трудящиеся-единоличники Горьковского края с еще большей энергией, еще большим большевистским упорством и настойчивостью будут бороться за великое дело построения социализма…"

Не прошло и двух недель, как ЦИК СССР удовлетворил просьбу участников пленума. И 7 октября 1932 года Нижний Новгород стал Горьким.

Новый культурный слой

Научный сотрудник Нижегородского Государственного музея А. М. Горького Роман Гоголев утверждает, что решение, принятое на том самом пленуме, было отнюдь не спонтанным порывом, а хорошо подготовленным действием. И подготовили его, вернее общественное мнение, не партийные бонзы, а скромные ученые, проделавшие огромную работу по популяризации имени писателя в его родном городе.

Еще в 1926 году Александр Николаевич Свободов, филолог и краевед, издал в Нижнем Новгороде книгу "Литературно-культурные экскурсии по Нижнему Новгороду", которая стала краеугольным камнем в формировании новой городской топонимики, связанной не столько с историко-архитектурными достопримечательностями или храмами, сколько с нижегородскими литераторами и самим Горьким. Такая концепция полностью соответствовала желанию самого писателя создать в Нижнем Новгороде музей писателей-нижегородцев, чтобы показать развитие нижегородского литературного "гнезда".

В 1928 году стараниями научной общественности и в немалой степени самого А. Н. Свободова и его ученика Алексея Ивановича Елисеева в городе был создан Литературный музей, получивший имя Горького. В изданной в том же году книге "По горьковским местам" была опубликована карта горьковских мест и разработаны пять экскурсионных маршрутов. По сути, ученые, сформировали в городе новый культурный слой, который и стал своеобразной точкой опоры для принятия в 1932 году судьбоносного для города решения.

По мнению Романа Гоголева, смена имени в немалой степени повлияла на то, что "захолустный провинциальный городок" в итоге стал индустриальным и научным центром, городом-миллионником.

Кстати, переименование города не стало поводом для забвения предыдущего названия. Кремль как был, так и остался нижегородским. А центральный городской район стали именоваться Нижегородским в 1970 году.

Время перемен подсказало путь

Вопрос о возвращении городу исторического названия впервые, как ни странно, возник еще в 50-х годах после того, как приехавший в Горький Никита Хрущев назвал встречавших его нижегородцами. "Будировали", как тогда говорилось, вопрос местные писатели, которым почему-то не хотелось называться "горьковскими". Но до принятий решений дело не дошло.

В перестроечные времена дело дошло до голосования в горсовете. Тогда, в 1987 году, народные депутаты оставили городу имя писателя.

Свершилось же все в 1990-м. Вот как об этом рассказывает тогдашний председатель Городского совета народных депутатов Александр Косариков.

- Идея возвращения городу имени Нижний Новгород, можно сказать, витала в воздухе времени перемен. Было ощущение, что люди примут эту идею достаточно спокойно, а некоторые и с воодушевлением. Мы понимали, что помимо всего прочего, переименование привлечет внимание к городу, который долгое время был закрытым и, как бы вообще не существовал в информационном пространстве. Вопрос был только в том, как это сделать. Можно, конечно, было просто вынести предложение на заседание горсовета, но результат был бы совершенно непредсказуемым.

Где-то в самом начале 1990 года я провел мини-опрос среди своих знакомых. Мнения разделились примерно пополам с небольшим преимуществом за переименование. Аналогичные опросы сделали некоторые члены малого совета, и получили такие же результаты. Но вынесение вопроса на обсуждение горсовета нужно было подкрепить более серьезными аргументами. В то время не был еще принят закон о референдумах (закон РСФСР №241-1 "О референдуме РСФСР" принят 16 октября 1990 года, а закон СССР № 1869-1 "О всенародном голосовании (референдуме СССР)" еще на два месяца позже - 27 декабря 1990 г. - Прим. ред.). Но на 4 марта были назначены выборы в Верховный Совет РСФСР и Борис Духан, заслуженный учитель и депутат городского совета, предложил провести на участках своеобразный плебисцит по вопросу переименования города. Поскольку это не было запрещено (а что не запрещено, то, как мы тогда думали, разрешено), так и сделали.

Во время выборов спросили горожан, заполнили опросные листы. Эти бумаги заняли целую комнату в здании горсовета. Потом сотрудницы канцелярии под руководством Станислава Бисина несколько дней скрупулезно вели подсчет. И, как ни странно, результаты фактически совпали с результатами наших мини-опросов: где-то 45 процентов опрошенных были "за", примерно 40 - "против", остальные не определились со своим мнением.

С этим и вышли на заседание горсовета, сначала малого, а потом и большого, в котором тогда было около 200 депутатов. Единогласия, естественно, не было. Противники переименования восприняли предложение, как покушение на святыню. В основном это, конечно, были члены КПСС. Надо сказать, что обком и горком партии своего мнения так и не высказали и прямых указаний оттуда никому не поступало. Были и те, кто просто ничего менять не хотел: дескать, наши родители, мы и наши дети родились в Горьком, пусть и внуки будут горьковчанами.

Тем не менее, совет проголосовал "за", хотя и с небольшим перевесом. Но по тому времени "конституционного" большинства не требовалось.

Памятник Горькому в Нижнем Новгороде Фото: Александр Ивасенко / РГ

Я подписал отношение в Верховный Совет РСФСР, его отправили и долгое время никакой информации оттуда не приходило. Похоже, начался тихий саботаж. Нам как-то даже сказали, что бумага потеряна. Думаю, причины того саботажа совсем не в безалаберности исполнителей, хотя не удивлюсь, если кто-то там в канцелярии ВС РСФСР действительно засунул бумагу в долгий ящик. С другой стороны, инициативы из провинции, в том числе и о переименованиях, воспринимались аппаратом, который фактически остался партийно-советским, как либеральные и разрушающие государство новации.

Тем не менее, утверждение нашего решения за подписью Председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова пришло 22 октября 1990 года.

И город Горький снова стал Нижний Новгородом.