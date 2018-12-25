К 800-летию Нижний Новгород преобразится благодаря усилиям горожан

Выдающиеся нижегородцы сформируют свой список предложений по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода и в ближайшее время направят его в адрес губернатора Глеба Никитина. Информация об этом прозвучала на круглом столе, организованном "Российской газетой" совместно с нижегородским Эксперт-клубом.

Главной его темой стало то, как горожане могут поучаствовать в подготовке к юбилею. Инициатором обсуждения выступила группа почетных граждан Нижнего Новгорода, что не удивительно, ведь за городом давно закрепилась слава "колыбели гражданского общества".

Напомним, указ о праздновании юбилея Нижнего Новгорода президент России подписал еще в 2015 году. Тогда же правительством страны был создан оргкомитет под руководством заместителя председателя кабинета министров. С июля 2018-го эту структуру возглавляет Виталий Мутко. В ноябре состоялась очередная рабочая встреча с ним нижегородского губернатора Глеба Никитина, на которой он доложил, как идет работа по подготовке к юбилею.

- Есть общее понимание, что 800-летие Нижнего Новгорода - событие федерального масштаба, - отметил Глеб Никитин после встречи с председателем оргкомитета. - Мы обсудили с Виталием Леонтьевичем перспективу реализации запланированных к юбилею проектов и возможность участия в различных национальных программах.

План мероприятий, которые должны быть реализованы до 2021 года, состоит из трех направлений: культурно-массовые, просветительские и пропагандистские. При этом средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с нормативами по празднованию юбилейных дат, по мнению Глеба Никитина, недостаточно. Так в 2019 году на эти цели в область придет 275,6 миллиона рублей. В то же время участие в госпрограммах, например, таких как "Комфортная городская среда" и "Безопасные и качественные дороги", при эффективном использовании федеральных денег даст возможность решить ряд задач, связанных с 800-летием.

Кроме того, на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, состоявшейся в середине декабря, речь шла о выделении дополнительного финансирования по линии минкульта, поскольку к юбилею намечено восстановить около 70 объектов культурного наследия.

По мнению почетных граждан Нижнего Новгорода, обсуждавших на заседании Эксперт-клуба подготовку к 800-летию города, власть делает много, но многое могут сделать и сами горожане. Речь идет не только о привычных субботниках, но и о гражданских инициативах, способствующим изменениям к лучшему.

Например, в 2021 году исполнится не только 800 лет городу, но и 125 лет знаменитой XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, которую за 125 дней ее работы посетили почти миллион человек. Население самого города в том году едва превысило 90 тысяч. "Почему бы не повторить?" - задается вопросом почетный гражданин Нижегородской области, бывший директор ВЗАО "Нижегородская ярмарка" Владимир Бессараб.

Нижегородские купцы не обделяли город своим попечением, на свои деньги строили не только заводы и фабрики, но и учебные заведения, больницы, приюты, общественные здания, даже водопровод, которые потом фактически дарили городу. И по сей день многие из этих зданий украшают город и служат нижегородцам.

- Современные бизнесмены тоже могут делать подобные подарки, - уверен Александр Батырев, бывший вице-губернатор и тоже почетный гражданин Нижегородской области.

Помощь тем, кому трудно, всегда была в традициях нижегородского общества. Не обязательно эта помощь должна выражаться в денежном эквиваленте. Иногда достаточно простых, но очень нужных вещей. Ольга Никитина, бизнесмен и благотворитель, руководитель проекта "Точка доступа", считает, что к своему 800-летию Нижний Новгород может стать самым дружелюбным городом по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. И сама готова активно для этого работать.

Чемпионат мира по футболу показал, что Нижний Новгород отлично может проводить большие мероприятия и длительное время поддерживать хорошее настроение у горожан и гостей города. Но мундиаль также показал, что город недостаточно известен не только иностранцам, но и россиянам. 800-летие - замечательный повод исправить такое положение дел.

- Нужно использовать все возможности - интернет, кино, телевидение - для распространения информации о городе, его истории, современности, знаменитых уроженцах, - считает член правления Союза кинематографистов РФ Владимир Седов.