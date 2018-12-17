Никита Михалков: "Считаю себя почти нижегородцем"

13 декабря в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького торжественно начался Год театра. По этому случаю режиссер Никита Михалков привез в Нижний Новгород спектакль "Метаморфозы-3: Враги", основой которого стали девять рассказов Бунина и Чехова.

Перед началом спектакля и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов сообщил, что в 2019 году, который объявлен Годом театра, в Нижнем пройдет несколько театральных форумов. Среди них традиционный российский фестиваль горьковской драматургии, фестиваль уличных театров, фестиваль театральных капустников "Веселая коза", набирающий силу "Горький-Фест". Кроме того, Нижний Новгород выбрали местом проведения молодежного театрального форума Приволжского федерального округа, который состоится в апреле 2019 года.

Никита Михалков поблагодарил власти Нижегородской области за возможность показать на открытии Года театра постановку "Метаморфозы-3: Враги" - сценическую версию произведений Антона Чехова и Ивана Бунина, созданную в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

- Нижний Новгород город с потрясающими театральными традициями, с огромной корневой системой. С гордостью считаю себя вашим земляком и надеюсь, что вы меня примете в свое землячество. Сам я давно уже считаю себя почти нижегородцем.

После такого признания "РГ" не могла не поговорить с режиссером и "почти земляком" о том, что такое для него наш город, которому совсем скоро, в 2021 году исполнится 800 лет.

Никита Сергеевич, вы - частый гость на берегах Волги и Оки. Когда вы впервые увидели город он был еще Горьким или уже Нижним Новгородом?

Никита Михалков: Он был Горьким. Мы плыли на кораблике в поисках натуры для картины "Дмитрий Донской" и останавливались здесь. Потрясающий вид с Волги открывается на Печерский монастырь. Мы пошли посмотреть его изнутри... Это была катастрофа! Вот такие (разводит руки, - Прим. ред.) крысы бегали. Кстати, мы снимали все, что видели во время нашей поездки. Естественно, сняли и это.

Никита Михалков Фото: Анастасия Макарычева, специально для "РГ"

После поездки я смонтировал нижегородские, вернее, еще горьковские виды с аналогичными примерами из других городов и показал все это Яковлеву, соратнику Горбачева (А. Н. Яковлев, в те годы секретарь и член Политбюро ЦК КПСС, - Прим. ред.). Тогда были новые веяния в отношении к религии, и в момент дали указание и привели монастырь в приличный вид хотя бы изнутри.

Это был первый раз. А потом я здесь бывал довольно часто. Снимался, снимал, привозил фильмы и гостей Международного Московского кинофестиваля...

Можете вспомнить свои тогдашние ощущения от города, от природы, от людей?

Никита Михалков: Очень своеобразный город. Он, как и язык великих русских писателей, родившихся или живших в Нижнем, всегда отличался самобытностью. Я с самого начала чувствовал красоту языка. Разглядел и почувствовал красоту и самобытность города, его жителей. Дружил и дружу со многими людьми в Нижнем. Владимир Седов, например, помогал мне снимать первую часть фильма "Утомленные солнцем" (того самого, что получил премию Оскар в 1995 году, - Прим. ред.).

Когда подлетаешь к городу, скажем, на вертолете - видишь совершенно невероятную картину. Мощный Кремль, набережная, Стрелка, где сливаются Волга и Ока. Это мои самые любимые места.

Есть три известных выражения. Первое предание записал Николай Добролюбов. Будто бы святой Алексий, митрополит, не найдя ночной приют ни в одном нижегородском доме, сказал: "Дома здесь каменные, а люди железные". Эту фразу и до сих пор частенько ставят в укор нижегородцам. Вторая фраза из письма Екатерины Великой Николаю Панину: "Сей город ситуацею прекрасен, а строением мерзок". Третья принадлежит Илье Ефимовичу Репину: "Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы". Какое их них вам ближе и почему?

Никита Михалков: Наверное, Репин ближе к моему отношению. Понимаете, какая штука. В каждом городе у людей свои амбиции, свои ощущения, свои соревновательные чувства. Нижегородцам это тоже присуще. И хотя они ругают город и городское начальство, но ощущение причастности своей к Нижнему Новгороду в них очень мощное. Я считаю, что завышенные амбиции какого-нибудь провинциального города напрочь ломают его традиции. Но амбиции Нижнего Новгорода нисколько не завышены, они соответствуют статусу. Для меня это безусловный знак хорошего вкуса.

Нижегородцы, насколько я знаю, никогда не ставили себя выше других. Они лишены местного шовинизма. Они любят свой город и хотят, чтобы его любили другие. Они не говорят: мы лучше вас. Это и есть настоящий патриотизм. А потуги доказать, что мы лучше, чем все остальные, ведут к расчленению страны.

Для кого-то, может быть, слова "провинция", "провинциал" - ругательство, а для меня эти слова означают просто географическое отдаление от центра, не больше того. Хабаровск, Владик, Новосибирск, Тверь или Нижний - это великая русская провинция. Мощная и сейчас становящаяся, к счастью, во многом решающим знаком в жизни страны. Мне кажется, то, что президент проводит различные мероприятия в разных городах, дает понимание, что эти города не забыты, что им уделяется внимание.

Никита Сергеевич, как вы считаете, 800-летие Нижнего Новгорода это местный праздник или событие для всей России?

Никита Михалков: Конечно, для всей России! О чем вы! Нижний с самого основания был очень серьезной силой, важным городом для государства. Крепость на границе, охраняющая речные ворота в русские земли, - вот чем изначально был Нижний Новгород. Во многом мощь, свободолюбие и воинственность, без которых в пограничных землях выжить было невозможно, способствовали тому, что Минин и Пожарский в 1612 году пошли воевать оккупанта именно отсюда.

Когда звучит название города "Нижний Новгород", мне трудно представить человека, который спросит: "А где это?". Это особый для России город. По значению. По культурным традициям. По уроженцам, в конце концов. Это город, из которого в мир - не только российский - выходили великие имена.

Поэтому 800-летие Нижнего Новгорода - это мой праздник, это ваш праздник, это праздник всей России.