Что получит Нижний Новгород в подарок к 800-летию

К своему 800-летию, которое будет широко отмечаться в 2021 году, Нижний Новгород получит несколько подарков, каждый из которых сделает жизнь горожан более комфортной и разнообразной. Федеральный центр выделит дополнительные средства на масштабную реконструкцию парка "Приокский" (более известен в народе как "Швейцария"), решение транспортных проблем приволжской столицы и реставрацию объектов культурного наследия. В общей сложности - свыше 10 миллиардов рублей.

Об этом по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия Нижнего Новгорода сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

- В частности будут отреставрированы 73 объекта культурного наследия и нижегородский кремль, построены ледовый дворец и транспортная развязка через железную дорогу на улицах Светлоярская и Циолковского, благоустроен и расширен парк "Приокский", - отметил Виталий Мутко. - Решение об этом принято сегодня на заседании оргкомитета.

По поручению зампреда правительства РФ в 2020-2021 годах на благоустройство парка планируется выделить 3 миллиарда рублей. Согласно концепции общественное пространство планируется разделить на несколько зон. В детской части будет веревочный городок, тематические площадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ по горнолыжному спорту, канатная дорога. На центральном спуске появятся кафе и рестораны, сцена, смотровая башня. В спортивной части расположатся воркауты, скалодром, прокат оборудования. Ключевыми объектами курортного спуска станут подвесной мост, панорамный лифт, причал и яхт-клуб. Кроме этого проектом предусмотрен парадный и местный спуски, а также инновационная деревня с парковыми коворкингами и павильонами стартапов.

- Обратите внимание на расположение парка в городе. Если смотреть с точки зрения зеленых зон, это самая большая площадка для развития. Около 500 тысяч жителей могут доехать до него в течение 20 минут. Сейчас внутри территории парка не реализованы те решения, которые могли и должны быть реализованы. Вообще эта территория по масштабу сопоставима с парком "Коломенское" или парком имени Горького в Москве, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Что касается транспортной развязки в Сормове, то на нее выделят 2,8 миллиарда рублей. Стоит отметить, что жители улицы Светлоярской улицы, 7-го микрорайона и других поселков, расположенных за железнодорожным переездом, еще в советское время простаивали в пробках, которые выстраивались перед шлагбаумом. А теперь, когда автомобилей стало в разы больше, свободно проехать там можно разве что ночью.

- Транспортные проблемы Сормовского района хорошо известны. Серьезно улучшить ситуацию может реконструкция автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина, Светлоярской со строительством транспортной развязки в разных уровнях. Мы выделяем средства областного бюджета на разработку проекта. Завершение работ по проектированию и получению положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2020 году. Считаю, что Сормово, как один из важнейших районов города, должно получить свой подарок к юбилею Нижнего, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кстати



Сегодня же Виталий Мутко и Глеб Никитин провели совещание по реализации в регионе приоритетного нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода", который реализуется в рамках нацпроекта "Экология". Виталий Мутко отметил, что новая оценка органов государственной власти в регионах, которую ввел президент России Владимир Путин, поможет оценить и эффективность реализации нацпроектов. "Если говорить о жилье и городской среде, три из 15 критериев напрямую касаются нацпроекта: это количество семей, которые улучшили свои жилищные условия, уровень доступности жилья и доля населенных пунктов с благоприятной городской средой", - сказал Виталий Мутко.



Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что Нижегородская область активно включилась в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда": "Своевременно утверждены паспорта региональных проектов, внесены изменения в государственные программы области. По итогам реализации нацпроекта в регионе должно приходиться 29 квадратных метров жилья на одного человека (сегодня это 26,7 "квадратов".