Благие дела нижегородских купцов: поможем сейчас - выиграем в будущем

Пожалуй, самым знаковым символом нижегородской благотворительности является трехэтажное кирпичное здание, расположенное на площади Народного единства за памятником Минину и Пожарскому. Известность ему принесла легенда, что именно здесь Максим Горький нашел прототипов своей знаменитой пьесы "На дне".

Бугровская ночлежка - так коротко называют "Ночлежный приют А. П. Бугрова", построенный миллионщиком-старообрядцем Николаем Бугровым в 1880-х годах. Переночевать там могли 450 мужчин и 45 женщин. Чтобы получить бесплатную постель, фунт хлеба и кипяток, документов не требовалось. Нужно было просто следовать правилам, которые были написаны на фасаде над окнами первого этажа: табак не курить, водки не пить, песен не петь, вести себя тихо.

В отличие от современной благотворительности, которая чаще всего имеет конкретного адресата и направлена на решение конкретной его проблемы, нижегородские благотворители XIX - начала XX веков действовали более системно. Этому, по мнению руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области, кандидата филологических наук Бориса Пудалова, способствовало то, что были законодательно и управленчески отработаны связи в цепочке "администратор - попечительский комитет - благотворители". Органы административного управления губерний и уездов (все они до 1917 года входили в систему МВД) определяли приоритеты в благотворительной деятельности.

В Нижнем Новгороде основными направлениями благотворительности были образование, социальное обеспечение детей и взрослых, медицина. Память о многих благих делах сохранилась и поныне не только в нижегородской топонимике, но и в зданиях, украшающих город и работающих на его пользу. И что самое интересное, некоторые объекты, построенные с целью благотворительности, оказывались чуть ли не самыми передовыми.

30 октября 1887 года на Монастырской площади открылось трехэтажное здание. В нем располагались 160 отдельных квартир, общие кухни, баня, прачечная, а также лазарет. Квартиры бесплатно предоставлялись совершенно неимущим вдовам, имеющим не менее двоих малолетних (не старше 12 лет) детей. Недаром это здание до сих пор называется Вдовьим домом, хотя уже давно в нем расположено студенческое общежитие.

Все это потребовало неслыханных по тем временам капиталовложений, которые пожертвовали нижегородские купеческие семьи Блиновых и Бугровых. Более того, на содержание приюта в Николаевском городском общественном банке был открыт счет, проценты с которого шли на расходы. Братья Блиновы внесли 75 тысяч рублей, Бугров - 40 тысяч. Это давало приюту 13 тысяч рублей в год. Кроме того, Николай Бугров пожертвовал городской управе принадлежавший ему большой участок с двумя домами, стоявшими на нем, с условием, что из доходов управа будет ежегодно выделять восемь тысяч рублей на содержание Вдовьего дома.

Купец Иван Михайлович Рукавишников в 1906 году завещал 75 тысяч рублей на содержание Вдовьего дома и 25 тысяч рублей на строительство "каменного училища для обучения детей приюта полезным ремеслам". На эти деньги рядом возвели здание с классами и мастерскими: сапожной и портновской для мальчиков, швейной - для девочек. Еще почти 33 тысячи рублей поступило на пособия, которые выдавались живущим в доме вдовам в дни рождения и смерти благотворителя, а также на Пасху и Рождество. Хватало денег и на молоко для усиленного питания детей в 33 семействах.

Один только этот пример показывает, что нижегородские благотворители жертвовали деньги не столько на "латание дыр", сколько на создание условий для выстраивания дальнейшей жизни тех, на кого сия благотворительность направлялась. В восьмивековой истории Нижнего Новгорода таких примеров немало.

Кстати

В истории Нижнего Новгорода многократно отмечен и промышленник Федор Петрович Переплетчиков. Его трижды избирали городским головой. Его стараниями на стрелке Оки и Волги появилась знаменитая Нижегородская ярмарка, а город получил хорошие дороги и упорядоченную застройку. По его духовному завещанию городской собственностью стали несколько построенных купцом зданий с тем, чтобы доходы, получаемые от сдачи их в аренду, поступали на специальный банковский счет. Распоряжаться же этими деньгами мог только тот, кого изберут городским головой. Поскольку уверен был Федор Переплетчиков, что "на сию должность всегда избираются люди честные… и не воспользуются… доходами в свою пользу, а употребят на вспомоществование бедным".