В России началась подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода

В 2021 году исполнится 800 лет Нижнему Новгороду - одному из красивейших городов России, жители которого сыграли и играют сейчас выдающуюся роль в истории страны. И хотя до этого масштабного события остается еще несколько лет, подготовка к нему уже ведется, причем как на региональном, так и на федеральном уровне.

Естественно, не могла остаться в стороне и "Российская газета" - к предстоящему юбилею мы запускаем специальный проект на нашем сайте, посвященный Нижнему Новгороду, его истории, традициям и, конечно же, людям - талантливым, смелым, изобретательным, новаторам во многих сферах жизни, которые во многом определили путь развития страны.

Многие ли жители нашей Родины удостоены такой чести, как памятник на Красной площади? Один из них - нижегородский земский староста Козьма Минин, организовавший вместе с князем Пожарским народное ополчение, освободившее Москву от поляков в 1612 году. А спустя три века горьковчане все отдали для победы в Великой Отечественной войне. Достаточно сказать, что в Нижнем Новгороде для нужд фронта был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.

В 2015-м президентом России был подписан Указ о праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода. Создан оргкомитет, который сейчас возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко

Со школы все мы знаем о гении-изобретателе Иване Кулибине - тоже нижегородец, как и автор церковной реформы патриарх Никон и его оппонент протопоп Аввакум. В этом ряду великих людей стоят математик Николай Лобачевский и литератор Николай Добролюбов, летчики Петр Нестеров и Валерий Чкалов, писатель Максим Горький и актер Евгений Евстигнеев, список можно продолжать еще очень и очень долго.

Нижегородцы играют заметную роль и в современной истории России. К примеру, Сергей Кириенко - бывший премьер-министр, а ныне первый заместитель главы администрации президента, Алексей Лихачев - гендиректор "Росатома", Валерий Лимаренко - буквально на днях назначен врио губернатора Сахалинской области. Всемирно известна модель Наталья Водянова, активно занимающаяся благотворительностью, а счет выдающихся ученых, актеров, олимпийских чемпионов - выходцев из Нижнего Новгорода - идет на сотни.

О многих из этих людях мы и напишем в нашем проекте, а кое-кто и сам расскажет читателям о своем жизненном пути, о Нижнем Новгороде, о том, какую роль этот город сыграл в их жизни и жизни всей страны.

От первого лица

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

- Считаю, что 800-летие Нижнего Новгорода - событие не только общероссийского, но даже мирового уровня. Благодаря именам Чкалова, Горького, продукции Горьковского автозавода и ряда других предприятий, Нижний знают в самых разных уголках планеты. Чемпионат мира по футболу позволил еще больше повысить узнаваемость Нижнего Новгорода на международной арене. Мы стали одними из лидеров по количеству положительных отзывов в СМИ и социальных сетях. Это были очень позитивные комментарии, в которых люди рассказывали об атмосфере праздника, делились фотографиями. Важно, чтобы этот импульс сохранился и нашел продолжение в праздновании юбилея Нижнего Новгорода. Таким же открытым, дружелюбным и ярким как в дни чемпионата хочется видеть наш город сегодня, завтра и через три года. При этом Нижний должен быть комфортным для горожан, сохраняя свой уникальный внешний облик.

Глеб Никитин Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Говоря о днях рождения и юбилеях, мы всегда вспоминаем не только о праздничной атмосфере, но и о подарках. Уже запланировано и проводится множество самых разных событий. У нас есть план мероприятий до 2021 года, включающий в себя реставрацию объектов культурного наследия, фестивали, конкурсы и культурно-просветительские акции. Сейчас мы проводим работу на федеральном уровне, предлагая и отстаивая различные проекты. Есть указ Президента о праздновании 800-летия Нижнего Новгорода, и нужно приложить максимум усилий, чтобы насытить эту дату конкретными задачами. Вне зависимости от реализации каких-то глобальных и имиджевых проектов, мы продолжим работу по улучшению городской жизни: строительству и ремонту школ и детских садов, приведению в порядок домов и улиц, развитию системы общественного транспорта и благоустройства общественных пространств. При этом в Нижнем Новгороде обязательно появятся новые памятные места, связанные с юбилеем.

Год волонтера показал, насколько активно и творчески подходят сами нижегородцы к решению различных общественных задач. Все яркие инициативы обязательно будут поддерживаться, и помогут встретить юбилейную дату в духе мининского призвания - "Купно за едино". Нижний - наше общее достояние, и в подготовке к празднику важен вклад каждого горожанина.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства, в 2008 - 2011 годах полпред президента России в Приволжском федеральном округе:

- В Нижнем Новгороде я проработал более трех лет. Одним из первых моих впечатлений о городе стал совершенно потрясающий вид на Стрелку, место слияния Оки и Волги, открывающийся с территории Кремля. Увидеть это стоит каждому: красота и величественность природы просто завораживают!

Вторым символом города для меня является Нижегородская ярмарка, все мы помним, что Нижний Новгород - Карман России. И пусть сегодня роль ярмарки совсем не такая, какой была в 19 веке, это важнейший памятник, в том числе архитектурный. К слову, и к нынешней моей работе Нижегородская ярмарка определенное отношение имеет - там время от времени проводятся заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области.

Григорий Рапота Фото: Юрий Машков/ТАСС

Конечно же, Нижний Новгород неразрывно связан с именем Горького, и тут я вновь могу сказать о некой преемственности. Дело в том, что Горький дружил с семьей Адама Богдановича, а его сын Максим - выдающийся белорусский поэт, один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка. И подобные ниточки, связывающие меня и других людей с Нижним Новгородом, я обнаруживаю постоянно.

Ну и, конечно же, город - это люди, и те, кто работал вместе со мной, оставили самое приятное впечатление. Также я познакомился со многими интересными учеными, а Нижний Новгород, по большому счету, это город ученых, инженеров. Наверное, не случайно президентом Российской академии наук стал нижегородец Александр Сергеев. И когда попадаешь в эту среду, то понимаешь: неспроста в городе появились мощные судоверфи, авиапредприятия, флагманы нашего ОПК, передовые лаборатории.

Вообще, Нижний Новгород - город с претензией на столичность, я уж не говорю, что он административный центр Приволжского федерального округа. Нижний Новгород всегда считался третьим по значимости городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, и я желаю ему эту планку держать. Знаю, что много было сделано в плане благоустройства, развития общественных пространств накануне Чемпионата мира по футболу, и накануне 800-летия эту работу надо продолжать, придать городу столичного лоска, если хотите.