Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

Решение самопровозглашенного Косово о создании на этой территории собственных полноценных вооруженных сил грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН и должно быть немедленно отменено. Такое заявление на Совбезе Организации Объединенных Наций высказал постоянный представитель РФ Василий Небензя.

"Решение о трансформации сил безопасности Косово в вооруженные силы стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности, которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования", - приводит ТАСС заявление Небензи.

Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту. Причина в том, что появление в Косово армии угрожает "миру и безопасности в регионе" и чревато повторением здесь вооруженного конфликта.

Напомним, заседание Совбеза ООН по этой теме было созвано Сербией. Как ранее сообщала "РГ", решение Приштины, которое, отмечают наблюдатели, было инспирировано Вашингтоном, не поддержали НАТО и многие страны. Фактически вооруженные силы Косово выходят из-под контроля Североатлантического альянса, обеспечивающего безопасность на границе края и Сербии.