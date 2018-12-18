Прокуратура предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка

Во Франции прокуратура предъявила обвинение одному из задержанных по делу страсбургского стрелка.

По данным СМИ, это родственник 29-летнего Шерифа Шекатта. Правда, не уточняется, кто конкретно. Но известно, что данный человек связан с террористическими преступными группировками, незаконно приобретал и хранил оружие, а также участвовал в организации терактов. Подозреваемый будет содержаться под стражей до суда.

Напомним, вечером 11 декабря Шекатт открыл стрельбу в центре Страсбурга рядом с рождественской ярмаркой. В результате пять человек погибли, еще 11 - пострадали. Сбежавший с места преступления террорист был ликвидирован 13 декабря.

Чуть позже полиция задержала семь человек - отца и мать нападавшего, а также двух его братьев и трех друзей. Четверо были отпущены.