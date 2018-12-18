В Минске назвали дату подписания соглашения о визах с Россией

Межправительственное соглашение о взаимном признании виз в рамках Союзного государства может быть подписано на предстоящей 25 декабря встрече лидеров России и Беларуси. Об этом стало известно из официальных источников МВД в Минске.

По словам начальника Департамента по гражданству и миграции министерства Алексея Бегуна, которого цитирует ТАСС, в белорусской столице уже ожидают указа президента о подписании документа. "Нельзя исключать, что это соглашение может быть подписано на ближайшей встрече президентов в Москве", - пояснил чиновник.

Он пояснил, что Минск практически завершил все внутригосударственные процедуры. "МИД подготовил проект указа, он внесен в установленном порядке в правительство, которое представило пакет документов президенту".

Как уже сообщал "СОЮЗ", первоначально соглашение о взаимном признании виз планировалось подписать в Бресте 13 декабря на заседании Совета министров СГ. Процедура была отложена из-за того, что в РБ не успели завершить все необходимые внутригосударственные процедуры.

