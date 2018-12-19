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19.12.2018 17:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Где покататься на коньках в новогодние каникулы

Текст: Анна Малинина

Длинные выходные - прекрасный повод наконец-то опробовать лед на многочисленных столичных катках. Тем более синоптики обещают в начале января благоприятную погоду для проведения досуга на свежем воздухе. Мы побывали на нескольких ледовых площадках и подготовили небольшой видеообзор.

В Парке Горького работает "Фабрика счастливых людей". Так называется самый большой в Европе каток с искусственным льдом. Его площадь - 18 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут находиться до 6 тысяч человек. Неоновая инсталляция напоминает конвейерную ленту, а павильоны похожи на цеха. Фабрика счастливых людей - определение английского писателя Герберта Уэллса. Так он назвал Парк Горького в 1934 году, когда приезжал в Москву. Это высказывание актуально и сегодня: и молодежь, и взрослые, рассекающие по льду, выглядят вполне довольными жизнью и с удовольствием делятся своими впечатлениями.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему столичным каткам не страшны перепады погоды

На ВДНХ в этом году открылись сразу два катка. Одна из площадок называется "Цветник". Каток площадью 4,5 тысячи квадратных метров расположен на Центральной аллее. Он украшен прозрачными шарами диаметром от пяти до девяти метров, внутри - новогодние игрушки. Искусственное покрытие обновляется во время перерывов между сеансами. А каток "Ракета" - в два раза больше "Цветника". Впервые площадка расположилась на площади Промышленности - вокруг ракеты-носителя Восток. Здесь могут кататься одновременно около 2,5 тысяч посетителей. Есть на ВДНХ и каток для тех, кто только учится стоять на льду. Маленькие конькобежцы используют для подстраховки маленькие вагончики.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В московских парках начали работать школы фигурного катания

Всего в столице этой зимой будут работать почти 1,5 тысячи катков. С искусственным и натуральным льдом, платные и бесплатные, закрытые и под открытым небом - выбор, где весело и с пользой провести время на новогодних праздниках огромен.

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