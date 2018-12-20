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20.12.2018 13:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Севастополь получил акции аэропорта Симферополь

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Правительство Севастополя внесло в уставный капитал международного аэропорта Симферополь 775 миллионов рублей - сумму, предусмотренную в федеральной целевой программе развития Крыма на строительство гражданского сектора аэродрома Бельбек.

Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым
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Как сообщил журналистам директор департамента имущественных и земельных отношений Севастополя Рустэм Зайнуллин, в результате город стал владельцем шести процентов акций АО "Международный аэропорт "Симферополь".

Решение о том, что Бельбек станет филиалом аэропорта Симферополь, принимающим литерные и бизнес- рейсы, было принято в конце 2016 года. В ФЦП были внесены изменения, согласно которым заказчиком строительства гражданского сектора выступит Минэкономразвития России, а субсидию из федерального бюджета на это мероприятие Севастополь внесет в уставный капитал АО.

Строительство запланировано на 2019-2020 годы. Бюджетные средства пойдут на создание линейных объектов и аэропортовой инфраструктуры, а пассажирский терминал и заправочный комплекс возведут за частные инвестиции.

Бельбек является аэродромом совместного базированич. Поначалу на нем планировалось построить полноценный гражданский аэропорт. В ФЦП для этого было предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, но затем сумма сократилась до 811 миллионов рублей, 36 из которых были выделены в 2016 году и 775 - в текущем.

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В 2016 году был заключен контракт на проектирование гражданского сектора Бельбека с институтом "Ленаэропроект". До смены концепции аэропорта подрядчик успел выполнить первый этап работ.

В 2018 году Минобороны построило на Бельбеке вторую взлетно-посадочную полосу длиной 3,45 километра, пять рулежных дорожек и семь мест стоянки самолетов. Эти объекты будут использоваться в интересах военной и гражданской авиации.  

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