Платоновский фестиваль-2019 отправит воронежцев в "Космос"

Зрелищным шоу "Космос" от воздушных гимнастов из Испании откроется в Воронеже девятый Платоновский фестиваль искусств. Форум, который входит в число самых масштабных и интересных в стране, в 2019 году пройдет с 1 по 16 июня и соберет более 500 участников из 12 стран.

В театральную программу вошли спектакли живых классиков мирового театра, неожиданные прочтения текстов Андрея Платонова и экспериментальная хореография - "танцы по вертикали", в экспресс-кино и даже в дополненной реальности.

Все на площадь

Старт празднику даст испанский высотный театр Grupo Puja!, который ставит грандиозные уличные шоу по всему свету уже более 20 лет. Их "Космос" бесплатно покажут на Адмиралтейской площади несколько раз в течение двух дней. В представлении под живую музыку сочетаются элементы театра, танца и спортивной акробатики (в том числе трюки на высоте 40 метров над землей).

Традиционного парада уличных театров, который всегда в Воронеже собирал тысячи зрителей, в этот раз не будет. По официальной версии, причина - грядущая реконструкция проспекта Революции, по которому циркачи, акробаты и ходулисты обычно гордо шествовали 12 июня (что выгодно отличало столицу Черноземья от других городов). Впрочем, местные ценители искусства найдут чем скрасить День России и в 2019 году.

В гостях - легенды

Публика Платоновского фестиваля увидит работы живых классиков мирового театра. Например, спектакль Роберта Стуруа "Вано и Нико", впервые сыгранный в Тбилиси в сентябре 2018 года. Несколько постановок знаменитого режиссера входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На этот раз взял за основу собственную пьесу по парадоксальным притчам очень любимого в Грузии писателя Эрлома Ахвледиани. Вано был добрым, Нико - злым, но однажды они устали от своих ролей и решили ими поменяться…

"Братья и сестры" Льва Додина по прозе Федора Абрамова появились в МДТ более 30 лет назад, но стали легендой почти сразу же. В 2015-м режиссер вместе со сценографом Эдуардом Кочергиным создал вторую редакцию этого спектакля. Обе части их эпичного полотна - о быте и бытии деревни Пекашино во время и после войны - длятся по три часа с антрактом, воронежские театралы успеют вместе с героями немало пережить.

Насладиться игрой Константина Райкина и Тимофея Трибунцева позволит "Дон Жуан", поставленный Егором Перегудовым в "Сатириконе". В представлениях актеры не нуждаются, их дуэт в этом спектакле, выпущенном летом 2018 года, был высоко оценен критикой. Еще одну знаменитую актрису, Евгению Симонову, воронежцы увидят в роли измученной и величественной Софьи Толстой в "Русском романе" - о судьбе гениального писателя и его домочадцев, вынужденных конкурировать за любовь Льва Николаича с литературными персонажами. Спектакль Миндаугаса Карбаускиса успешно идет в московском Театре имени Маяковского третий сезон. Он получил премию СТД и "Золотую маску" в нескольких номинациях.

Громким событием обещает стать показ в Воронеже - впервые в России - "Калигулы" по Альберу Камю, сделанной молодым режиссером Анту Ромеро Нуньесом для немецкого "Берлинер Ансамбля". Экспрессию и злободневность постановок этого театра (одного из главных в ФРГ) местная публика оценила на Платоновфесте 2018 года.

Глаз не оторвать

Представления Даниэле Финци Паска в жанре "нового цирка" воронежцы видели не раз - и успели полюбить его спектакли: тонкие, сентиментальные, очаровывающие игрой тел и света. В мире швейцарского режиссера смех всегда негромкий, а слезы рано или поздно высыхают. Per Te ("Для тебя") он ставил как посвящение любимой жене и соратнице. Жюли умерла в 2016-м, в год премьеры этого шоу. Но история о храброй молодой женщине, которую отвоевывают у небытия друзья - акробаты и клоуны, продолжает вселять в зрителей любовь к жизни.

Другой вид "визуального" театра представит бельгийская компания Kiss&Cry в сотрудничестве с режиссером Жако Ван Дормалем (лауреат "Оскара" и Каннского кинофестиваля) и хореографом Мишель Анн де Мей. Их "Холодная кровь" стала сенсацией недавнего Эдинбургского фестиваля. Вместо людей на сцене в миниатюрных декорациях танцуют пальцы, их историю снимают камеры - в режиме реального времени на экран проецируется фильм-сказка о хрупкости жизни.

Танцы по вертикали

Творчество выдающегося хореографа Мурада Мерзуки откроет публике французский спектакль "Вертикаль". Мерзуки начинал с хип-хопа и брейк-данса, а теперь соединяет их с другими танцевальными техниками, цирком и новыми технологиями (так, в предыдущем спектакле мастер играл с 3D). В "Вертикали" артисты бросают вызов гравитации - благодаря специальному устройству отрываются от земли, карабкаются по стенам и летают. Шоу будет интересно зрителям всех возрастов.

Шоу аSH ("пепел") другого известного француза - Орельена Бори - познакомит воронежцев с великолепной танцовщицей Шанталой Шивалингаппой. Спектакль создан так, чтобы продемонстрировать весь спектр возможностей артистки. Она виртуозно владеет техникой индийского танца кучипуди, работала в спектаклях европейских постановщиков - Пины Бауш, Мориса Бежара и Питера Брука. Ранее на Платоновфест привозили созданный Бори "портрет" японки Каори Ито ("Сплетение").

Наконец, синтез современного танца и виртуальной реальности представит хореограф Жиль Жобен (Швейцария). Его VR_I обещает дать зрителям уникальный сенсорный опыт. Благодаря очкам дополненной реальности и приборам захвата движений они попадут в мир, населенный виртуальными танцорами, увидят собственный аватар и попробуют вступить в контакт друг с другом, находясь внутри спектакля. Эксперимент продлится всего 20 минут, так что совсем убежать от "обычного" мира воронежцам не позволят.

Платонов, где ты?

В особый блок, как обычно, выделены постановки, связанные с творчеством самобытного писателя, который родился и некоторое время работал в Воронеже. Среди них - три российских премьеры. Так, спектакль "14 красных избушек" покажет один из старейших экспериментальных театров Нью-Йорка - Medicine Show. Режиссер румынского происхождения Иоан Арделин, пожалуй, впервые в истории американского театра обратился к тексту Платонова. Толчком послужил юбилей Октябрьской революции. К слову, впервые эту пьесу поставили в воронежском Камерном театре в 2013 году, спектакль с успехом шел несколько лет.

Прежде не играли в нашей стране и "Блаженство", выпущенное в Кембридже режиссером Полом Борном. Он взял за основу одноименную пьесу Фрейзера Грейса по рассказу "Река Потудань".

Наконец, "Перевод" - копродукция театральных деятелей из Германии, Италии, Финляндии и России - использует мотивы повести "Джан" о народе, блуждающем по туркменской пустыне, стихи Бродского и Мандельштама и реальные истории беженцев, которые играют в спектакле самих себя. Режиссер Ольга Житлина пригласила их, активистов организации "Лампедуза в Гамбурге", на воображаемое собеседование в кабинете немецкого чиновника. Ольга - автор нескольких социальных арт-проектов. Она придумала, например, "Агентство утопических новостей" и настольную игру-погружение в будни гастарбайтера "Россия - страна возможностей".

Эксперимент с текстом Платонова и возможностями театра (драматического, "визуального" и физического) предложит публике и Сергей Чехов, который минувшей весной поставил в Пскове "Реку Потудань". Необычный спектакль стал одним из самых громких событий сезона и теперь претендует на "Золотую маску" в пяти номинациях.

Воронежская "Афродита" Елены Невежиной пока ни на что не номинирована, но не исключено, что до начала Платоновфеста новый спектакль Камерного театра еще получит какую-нибудь заслуженную награду. По крайней мере, зритель эту постановку уже "распробовал". Текст рассказа (а также пронзительных писем писателя к жене) здесь как бы разложен на голоса. Каждая фраза эхом отдается в трех мужских и трех женских партиях, умножая оттенки смысла, усиливая эффект. История любви как обретения, любви как потери, любви как религии звучит античным гимном, обрядовой песней и даже рок-балладой в духе "Аукцыона".

Прямая речь

Михаил Бычков, художественный руководитель Платоновского фестиваля:

- В 2019 году мы будем отмечать 120-летие со дня рождения Андрея Платонова и продолжим знакомить зрителя с важными произведениями мирового искусства, находя в них параллели с судьбой и творчеством нашего земляка. Для нас важно показать не столько то, что его продолжают читать и ставить, сколько то, как платоновское мироощущение вдохновляет художников XXI века. Поэтому в театральной программе есть и попытка прямого прочтения "14 красных избушек", и оригинальный текст по его рассказу "Блаженство", и актуальное высказывание о проблемах беженцев, в котором звучат мотивы из повести "Джан". Те процессы, которые занимали Платонова, отражены, например, у Камю в пьесе "Калигула", написанной в первой половине ХХ века. Современником Платонова был Михаил Булгаков, чью "Кабалу святош" (Камерный театр) мы планируем включить в "воронежский" блок программы (появился по инициативе губернатора, подать заявку на участие мог любой коллектив. - "РГ"). Туда же войдет и другая премьера 2019 года - "Улитка на склоне" в драмтеатре имени Кольцова. Режиссер Никита Рак нашел у Стругацких отголоски фантасмагории, которую мы встречаем в платоновских произведениях.

Справка "РГ"

Международный Платоновский фестиваль с 2011-го ежегодно проводится в Воронеже - на родине одного из крупнейших русских прозаиков ХХ века. Андрей Платонов (1899-1951) - автор романов "Чевенгур" и "Счастливая Москва", повестей "Котлован", "Ювенильное море" и "Епифанские шлюзы". Программа форума рассчитана на широкий круг ценителей музыки, театра, литературы и изобразительного искусства. Часть мероприятий - бесплатные. Число посетителей превышает сто тысяч человек. Подробности - на www.platonovfest.com. Материалы о фестивалях предыдущих лет - в спецпроекте и сюжете "РГ".