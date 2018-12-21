Волгоградский пенсионер Николай Чернов каждый год с трудом добивается положенных ему по закону ортопедических приспособлений. Будучи инвалидом третьей группы, он вправе получать ежегодно корсет жесткой фиксации, две пары специальной обуви - летнюю и зимнюю, наколенники. Раз в два года - новые костыли и трость. Каждый раз Николаю Дмитриевичу помогала прокуратура, подававшая в его интересах иски в суд. Но разве это нормальная практика - добиваться исполнения правил исключительно судебными тяжбами? А тут Николай Дмитриевич прочел в "РГ", как благодаря публикации инвалида из Соликамска обеспечили слуховым аппаратом. И обратился в редакцию.

В 1985 году рядового запаса Николая Чернова вызвали на сборы. Народу набралось больше, чем было мест в машинах. Поэтому некоторых молодых людей посадили на броню самоходной зенитной установки "Шилка", что было нарушением правил перевозки. За рулем оказался не опытный шофер, выехавший в свой первый рейс после учебки.

- Спускаясь с горки, он поставил рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, и когда машина разогналась, ее занесло. Самоходка врезалась в камень, мы посыпались с нее, как спелые груши, а она налетела на нас, - буднично вспоминает Чернов. - Я очнулся после удара, когда меня дернули за ноги. "Мертвый - ему все равно", - кто-то сказал. А я открыл глаза. Ноги были придавлены гусеницей самоходки.

Сгоряча боли Чернов не чувствовал. Он еще не знал, что кости раздроблены. И это еще песок смягчил удар. Пострадавшего надо было выкопать и осторожно вытащить, но тогда впопыхах проблему решили с армейской "смекалкой": "Шилка" просто съехала с придавленной ноги, еще раз промяв ее траками. Раненого на руках унесли в машину и повезли в военный госпиталь в Волгоград. Врач сделал ему несколько уколов. Вот как дальнейшее запомнилось Чернову: в госпитале его не приняли, отправили в седьмую больницу. Там тоже отказались взять с вердиктом "не жилец". Поехали в больницу "Каустика", где главврач уверял, что не имеет права брать военного. Однако уговорили оставить хотя бы до утра. Я недоуменно спрашиваю: "Вас с раздробленными ногами так и катали по всему городу?"

- А я ничего не чувствовал, мне даже весело было, я песни пел. Попросил сигарету, но мне не дали, потому что у меня губы были синие - кровь-то в сапоги ушла. Но врачи спасли меня, - говорит Николай Дмитриевич, показывая на колене отметины от гусеничных траков. - Моя теща ездила к командиру полка разбираться. Сначала ее пускали, потом перестали. Приезжали в палату родители шофера-таджика, умоляли забрать заявление. Но как я без него доказал бы, что у меня военная травма?

Заведующая отделением рассказала Чернову, что к ней уже приходили люди в погонах и уговаривали засвидетельствовать, что пациент был пьян. Но запугать русскую женщину сложно. Доктор, не стесняясь в выражениях, выписала офицерам направление на те самые три буквы. Самого Чернова убеждали подписать акт, что он с другими военнообязанными затеял игру в догонялки на бронетехнике. Он написал прокурору. Армейские чины отделались легким испугом. Начальника штаба разжаловали, командира полка отправили служить на южный форпост СССР в Туркменистан. Он на себе испытал старую войсковую поговорку: "Дальше Кушки не пошлют". А Чернов получил третью группу инвалидности, которую через год, хотя он еще ходил на костылях, с него сняли. Здоровья молодого организма хватило, чтобы залечить раны. Но к работе удалось вернуться не сразу.

- Я кровельщиком был. Начальник, как увидел меня, заявил, что в тюрьму садиться не желает. Поэтому на крышу меня не пустил, устроил сторожем. Но все равно через некоторое время я убедил его, что могу работать. Тяжело было. Поначалу ребята оставляли меня внизу, варить битум. Но потом и наверх вернулся, - рассказывает пенсионер.

Болячки напомнили о себе десять лет назад. Головные боли, отеки ног… С верхотуры пришлось уйти обратно в охранники. Но здоровье все ухудшалось. Инвалидность вернули. Одна нога у Николая Дмитриевича на три сантиметра короче другой, поэтому нужна специальная обувь. Корсет и наколенный бандаж фиксируют позвоночник и суставы. Например, наклониться человек в корсете может только всем корпусом - на межпозвоночные диски нагрузка снижается. В наколенниках ноги при ходьбе меньше распрямляются. Конечно, не так удобно идти, зато без боли.

Сначала с обеспечением ортопедическими средствами проблем не было. А с 2014 года начались перебои. В этом году Чернов также несколько месяцев ждал положенное, пока наконец не написал в газету. Разбирательство ускорило движение неповоротливого механизма обеспечения инвалидов средствами передвижения. Новые наколенники пенсионер получил. Однако никакой уверенности, что в следующем году история не повторится, нет

Коментарии

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ:

- Ближайшее обеспечение Чернова корсетом жесткой фиксации будет в мае 2019 года. В этом году он получил два бандажа на коленные суставы. Костыли и трость мы выдавали ранее. Но у инвалида всегда есть право приобрести средства реабилитации за свой счет, а потом подать документы на компенсацию. Это намного ускоряет процесс. В 2018 году провели 70 аукционов на приобретение средств реабилитации инвалидов, шесть из них признаны несостоявшимися. Через десять дней после того, как аукцион признается несостоявшимся, мы направляем средства на новые закупки в зависимости от потребности. Нередки случаи, когда лот выставляется по дватри раза. Приходится объявлять новые конкурсы. Порой на одну закупку уходит до 40 дней. Кроме того, сами поставщики срывают сроки. Их штрафуют, но время-то идет, и больным не объяснишь все эти сложности.

Юрий Корзеев, пресс-секретарь волгоградского омбудсмена:

- К нам часто поступают жалобы по этому поводу. С аукционами есть проблема. Не все торги проходят в срок, не все их победители ведут себя добросовестно. И это вызывает справедливые претензии инвалидов. Мы возьмем на контроль обеспечение Чернова.

Оксана Черединина, старший помощник прокурора Волгоградской области:

- Если человек никак не может отстоять свои права самостоятельно, он всегда может обратиться в надзорные органы, написать заявление о нарушении его прав в прокуратуру. Мы проводим проверку. Если подтверждается, что в установленные сроки инвалида не обеспечили средствами реабилитации, то в интересах гражданина мы выступаем в суде.