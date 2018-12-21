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21.12.2018 12:42
Рубрика: Общество

Россияне назвали главные события 2018 года

Текст: Ольга Игнатова
Чемпионат мира по футболу, выборы и повышение пенсионного возраста - именно эти события назвали главными в уходящем 2018 году участники опроса, который провели эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Путин назвал главные события 2018 года

Естественно, что главным событием года для жителей городов, где проходили матчи, стал Чемпионат мира по футболу. Речь идёт о жителях таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара.

В Воронеже, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске на первое место вышли выборы, громкие отставки в руководстве регионов и назначение преемников. В Красноярске и Перми главной темой в уходящем году стал ремонт автодорог. Повышение пенсионного возраста в наибольшей степени встревожило жителей двух столиц.

Фото: Depositphotos.com
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Жители других городов-миллионников пенсионную реформу в качестве главного события года называли значительно реже. 2018 год, к счастью, не принес серьезных природных катаклизмов, лишь жители Уфы и Челябинска были немного взволнованы землетрясением на Урале.

Что касается жителей двух столиц, то их взгляды на главное событие года совпали. Так, ЧМ-2018 назвали 67% жителей Москвы и 64% жителей Санкт-Петербурга. При этом москвичей повышение пенсионного возраста взволновало значительно сильнее, чем жителей других городов-миллионников (13%).

Фото: kinopoisk.ru
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Выборы президента страны и мэра столицы главным событием уходящего года считает каждый десятый респондент. Празднование Дня Победы запомнилось 3% опрошенных. Столько же москвичей отмечают пуск новых станций метро Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий. День города, многочисленные городские праздники, фестивали и выставки запомнились 2% москвичей.

Выборы президента страны и местные политические перестановки - отставка губернатора Г.Полтавченко и назначение полпреда А.Беглова - больше остальных событий заинтересовали 12% жителей Санкт-Петербурга. Многочисленные культурные события: День города, парад в честь Дня ВМФ, фестиваль "Алые паруса", VII Международный культурный форум, день рождения Эрмитажа, - называли 7% жителей. Пенсионную реформу - также 7%. Для 2% опрошенных наиболее яркое воспоминание о 2018 - празднование Дня Победы. 2% петербуржцев отметили ремонт дорог и открытие моста Бетанкура. Столько же - запуск новых станций метро Беговой и Новокрестовской.

Общество Соцсфера Социология Итоги 2018 года
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