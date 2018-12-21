Россияне назвали главные события 2018 года

Чемпионат мира по футболу, выборы и повышение пенсионного возраста - именно эти события назвали главными в уходящем 2018 году участники опроса, который провели эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Естественно, что главным событием года для жителей городов, где проходили матчи, стал Чемпионат мира по футболу. Речь идёт о жителях таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара.

В Воронеже, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске на первое место вышли выборы, громкие отставки в руководстве регионов и назначение преемников. В Красноярске и Перми главной темой в уходящем году стал ремонт автодорог. Повышение пенсионного возраста в наибольшей степени встревожило жителей двух столиц.

Жители других городов-миллионников пенсионную реформу в качестве главного события года называли значительно реже. 2018 год, к счастью, не принес серьезных природных катаклизмов, лишь жители Уфы и Челябинска были немного взволнованы землетрясением на Урале.

Что касается жителей двух столиц, то их взгляды на главное событие года совпали. Так, ЧМ-2018 назвали 67% жителей Москвы и 64% жителей Санкт-Петербурга. При этом москвичей повышение пенсионного возраста взволновало значительно сильнее, чем жителей других городов-миллионников (13%).

Выборы президента страны и мэра столицы главным событием уходящего года считает каждый десятый респондент. Празднование Дня Победы запомнилось 3% опрошенных. Столько же москвичей отмечают пуск новых станций метро Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий. День города, многочисленные городские праздники, фестивали и выставки запомнились 2% москвичей.

Выборы президента страны и местные политические перестановки - отставка губернатора Г.Полтавченко и назначение полпреда А.Беглова - больше остальных событий заинтересовали 12% жителей Санкт-Петербурга. Многочисленные культурные события: День города, парад в честь Дня ВМФ, фестиваль "Алые паруса", VII Международный культурный форум, день рождения Эрмитажа, - называли 7% жителей. Пенсионную реформу - также 7%. Для 2% опрошенных наиболее яркое воспоминание о 2018 - празднование Дня Победы. 2% петербуржцев отметили ремонт дорог и открытие моста Бетанкура. Столько же - запуск новых станций метро Беговой и Новокрестовской.