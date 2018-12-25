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25.12.2018 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: Звезды Победы

В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МВД России Фото: Пресс-служба МВД России
Фото: Пресс-служба МВД России

В Иркутской области сотрудники полиции вернули 95-летнему участнику Второй мировой из города Усолье-Сибирское похищенные награды - орден Отечественной войны I степени и памятный знак "Фронтовик".

Фото: Владимир Снегирев
Российская награда доставлена в Прагу и вручена герою

- По словам потерпевшего, к нему домой вошли незнакомые люди, назвавшие себя работниками одной из коммунальных служб. Под предлогом проверки системы отопления мужчины бегло обследовали жилище и ушли. Через сутки ветеран заметил отсутствие на пиджаке ордена и памятного знака. Пропали также деньги, хранившихся в кармане костюма, - сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД России по Иркутской области.

Следственно-оперативная группа изучила системы видеонаблюдения, а криминалисты сняли отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель, который рассказал, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения и указал место, где спрятал похищенные награды.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России "Кража".

Справка "РГ"

Орден Отечественной войны I степени был учрежден 20 мая 1942 года. Для награждения отличившихся солдат и офицеров был разработан статут, конкретизирующий подвиги и боевые ситуации, за которые он вручался. Для ордена I степени таких боевых ситуаций было 45. Награждение происходило в боевой обстановке сразу же после совершения подвига. Материал, из которого изготавливается орден Отечественной войны I степени - золото и серебро. За время войны этим орденом были награждены около 350 тысяч человек. Один из немногих советских орденов, передававшихся семье как память после смерти награжденного вплоть до 1977 года.

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