Mitsubishi повысит цены на автомобили с 1 января

С 1 января 2019 года цены на новые автомобили Mitsubishi в России будут повышены. Как сообщается в официальном релизе компании, речь идет о пересмотре розничных цен на весь модельный ряд, что связано с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%.

Как ожидается, повышение цен составит от 25 000 до 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля. Подробный список моделей с обновленными ценами будет опубликован на официальном сайте компании 1 января 20

19 года.

На сегодняшний день российская линейка Mitsubishi состоит из кроссоверов ASX, Eclipse Cross и Outlander, внедорожников Pajero, Pajero Sport и пикапа L200

Напомним, что на прошлой неделе Mitsubishi запустила в России процесс ребрендинга. Все официальные центры марки в 2019 году получат новое оформление. На данный момент у компании в нашей стране насчитывается 104 дилерских центра.