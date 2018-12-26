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26.12.2018 15:25
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi повысит цены на автомобили с 1 января

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Mitsubishi Фото: Пресс-служба Mitsubishi
Фото: Пресс-служба Mitsubishi

С 1 января 2019 года цены на новые автомобили Mitsubishi в России будут повышены. Как сообщается в официальном релизе компании, речь идет о пересмотре розничных цен на весь модельный ряд, что связано с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%.

Как ожидается, повышение цен составит от 25 000 до 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля. Подробный список моделей с обновленными ценами будет опубликован на официальном сайте компании 1 января 20

Фото: Борис Захаров
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19 года.

На сегодняшний день российская линейка Mitsubishi состоит из кроссоверов ASX, Eclipse Cross и Outlander, внедорожников Pajero, Pajero Sport и пикапа L200

Напомним, что на прошлой неделе Mitsubishi запустила в России процесс ребрендинга. Все официальные центры марки в 2019 году получат новое оформление. На данный момент у компании в нашей стране насчитывается 104 дилерских центра. 

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#Mitsubishi