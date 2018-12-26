Россияне назвали любимых актера, певца, певицу, фильм и телепередачу

Человек с миллионом лиц и десятками дарований, актер, рэпер, рокер и многое-многое другое Сергей Безруков остается в числе наиболее любимых в России артистов.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, на которые ссылается РИА Новости.

Сергей, занимающий верхнюю строчку актерского российского топа вот уже много лет подряд, по итогам-2018 набрал 8% голосов. Также в первой тройке актер и режиссер Константин Хабенский (5%) и Владимир Машков (4%).

Что касается музыкантов, то тут царит шоумен и человек-праздник Филипп Киркоров, взявший 10% от числа голосов опрощенных. Далее - пианист Денис Мацуев (6%), еще один человек-фейерверк и, как оказалось, герой комиксов Marvel Николай Басков (5%), бывшая супруга Киркорова, возвращающаяся на сцену Алла Борисовна Пугачева, скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский и неизменный Сергей Шнуров - у всех названных по 3% голосов.

Самой популярной телепередачей россияне назвали проект канала "Россия 1", ток-шоу "60 минут", набравшее 8% голосов, а пятерка наиболее рейтинговых, согласно ВЦИОМ, отечественных телесериалов такова: "Полицейский с Рублёвки" и "Мажор" - по 5% и "Пёс", "След" и "Тайны следствия" - по 4%.

Лучшими фильмами уходящего года россияне сочли кассово сенсационную спортивную драму "Движение вверх" (4%), мрачную трилогию "Гоголь" (4%), а также третьих "Мстителей" и военную драму "Т-34" - по 2%.

Опрос был проведен в текущем месяце. В нем приняли участие 1600 респондентов-россиян в возрасте от восемнадцати лет.