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Рубрика: Экономика

Бюджетный кризис в США поможет рублю отсрочкой санкций

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Мировые рынки крайне подавлены событиями в Вашингтоне, о которых мы еще поговорим. Для игроков на российских торговых площадках в этой ситуации особый риск будет представлять дешевеющая нефть.

Фото: depositphotos.com
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца

Все понимают, что если Федеральная резервная система США доведет ситуацию до биржевой паники, то риски рецессии в первой экономике мира многократно возрастут. А во время рецессии спрос на энергоносители по определению снизится. В прогнозах ОПЕК это не учитывалось - значит, это пресловутый нефтяной "черный лебедь". Доллар может впервые с 10 сентября этого года коснуться отметки 70 рублей и уйти выше.

Мы разделяем мнение Минэкономразвития, что начало года будет очень сложным периодом для российской экономики. Кроме того, в промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не "присматривает" за рынком. Для разнообразных спекулянтов это - дополнительный стимул "пошалить", поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе заведомо выше 70 рублей за доллар (в качестве вербального ориентира назовем цифру 72 рубля).

Фото: depositphotos.com
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Также в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 79,60-79,80 за евро. Как мы уже раньше писали, в ситуации глобального финансового стресса нас сможет поддержать золото, поскольку мы ожидаем, что Китай и Индия традиционно усилят физические покупки металла, связанные с годовой цикличностью: в Китае физическое золото скупают накануне празднования Нового года по лунному календарю (начнется пятого февраля), а в Индии - в преддверии сезона свадеб (начинается в декабре). Рассчитывать на помощь нефти в этой ситуации не приходится.

Что касается событий в Вашингтоне, то консенсус у глобальных (в том числе, англоязычных) аналитиков, исходя из прежнего опыта, состоит в том, что сегодня, 27 декабря, компромисс по бюджету между президентом и Конгрессом (состоит из Сената и Палаты представителей) найден не будет.

Трамп поставил жесткий ультиматум, и теперь демократы из Палаты представителей сочтут своим долгом из принципа голосовать против ассигнований на "мексиканскую стену" (или забор, как предложил уточнить Трамп).

В ситуации, когда демократов в Палате теперь большинство, мы получаем классический импассе (тупик), который пока непонятно как преодолеть. Поэтому шатдаун (приостановка деятельности государственных учреждений при несогласии в распределении и принятии бюджета) имеет большой риск продлиться не только в первой декаде января, но и гораздо дольше - в феврале как минимум.

Опять же, исходя из опыта прошлых лет, эта ситуация какого-то непоправимого ущерба доллару и экономике США не наносит. Закрыто лишь 25 процентов государственных учреждений - как правило, это некритичные имиджево-рекреационные услуги.

Фото: depositphotos.com
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На мой взгляд, основной нервирующий инвесторов компонент этой поднадоевшей истории - непредсказуемость дальнейшего развития событий. Ведь Сенат в этот раз проголосовал ЗА новый бюджет. И спустя сутки - когда Трамп уже размещал триумфальные праздничные твиты, а рынки возрадовались быстрому решению проблемы и были готовы играть на повышение - пришла обескураживающая новость о том, что Палата представителей проголосовала ПРОТИВ. Преждевременные оповещения об очередной "победе" - это вообще бич президентской новостной ленты.

Обычно люди всегда хотят знать, а как это повлияет на нас, на наш рубль? Притом, вопрос этот рутинно задают даже применительно к событиям, заведомо не имеющим к нам никакого отношения. В этом случае с бюджетным кризисом в США я был склонен ответить категорически: "Никак!". Однако, поразмыслив, все же пришел к выводу, что определенное влияние будет иметь место. Речь идет о санкциях.

Санкции весь уходящий год оказывали большое давление на рубль и вырвались в разряд факторов первоочередного влияния на отечественную валюту. Так вот, во время правительственного шатдауна в США шансы на принятие нового пакета антироссийских санкций ничтожны. Так что у нас может оказаться в запасе еще месяц-другой передышки.

Справка "РГ"

Шатдаун в США был объявлен после того, как президент Дональд Трамп и Конгресс не договорились о бюджете на следующий год в связи с требованием главы государства включить в документ расходы на строительство стены на границе с Мексикой в 5,7 миллиарда долларов.

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