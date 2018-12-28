Пять театральных событий 2018 года

Какие театральные эмоции на фоне этого массового перемещения непременно взять с собой на следующий год?

"XX век. Бал", МХТ им. Чехова.

Алла Сигалова и Константин Эрнст в один вечер вместили весь двадцатый век, и в хореографических отражениях памяти передали его самые значимые моменты истории. Масштаб идеи впечатляет. Контраст дореволюционной изысканности ХХ века завораживает. Документальные фрагменты особенно волнительны. В финале спектакля - телевизионное обращение Бориса Ельцина, объявившего о своем уходе 31 декабря 1999 года, и самое первое новогоднее поздравление от Владимира Путина.

"Сережа", МХТ им. Чехова.

Дмитрий Крымов поставил сны об "Анне Карениной" по мотивам романов Толстого и Гроссмана как очередной бунинский "Солнечный удар". Действительно быстро, нежно и страшно. Даже паровоза не потребовалось - в результате радикальной режиссерской правки главной карой для Анны Карениной стала потеря сына.

Анатолий Белый в роли Каренина и Мария Смольникова - Анна - здесь великолепны.

"Три сестры", Студия театрального искусства. Ключевой спектакль новой театральной истории.

Сергей Женовач, в судьбоносный для себя и МХТ период, репетирует в своей студии чеховских "Трех сестер". Ему только-только предложили стать новым руководителем Художественного театра, а для принятия решения дали всего несколько дней, если не минут... Чехов в СТИ в этих обстоятельствах прозвучал как программный образцово-показательный спектакль психологического театра, по законам которого теперь будет строиться новая мхатовская репертуарная политика. "Сейчас время сложное и противоречивое, и сегодня очень важно - чтобы был театр живого человека, - объяснял Сергей Женовач. - МХАТ, конечно, - легенда, и когда входишь в эту легенду, понимаешь, что начинается большой кусок новой жизни. Мне хочется вникнуть в дело, ничего не ломая, а развивая, и получая от работы удовольствие и радость. Конечно, начинается другая история. Надо замкнуть душу на что-то хорошее, и не бояться новых поворотов… Концепция Художественного театра, заложенная еще Станиславским, Немировичем-Данченко, она меняться не может. Меняется эстетика, взгляды на эту идею, как человек понимает сегодня искусство живого артиста на сцене, как он понимает нравственные позиции. Но идея вечна, я верю, что она будет жить и продолжаться и после нас. Как у Чехова в "Трех сестрах": будем жить, милые сестры, будем жить..."

Итоги "Золотой маски".

В драме три главные награды "Золотой маски" 2018 года получили петербургские театры. Малый драматический театр - за лучший спектакль - "Страх. Любовь. Отчаяние" Льва Додина по Брехту. Театр им. Ленсовета - за лучшую режиссуру - Юрия Бутусова в "Дяде Ване". Александринский театр - за лучший спектакль в драме в малой форме - "Чук и Гек" Михаила Патласова… Юрий Бутусов отмечал тогда эффект дежавю: "В который раз у меня такое. Я получаю "Маску" как лучший режиссер, а лучший спектакль делает Лев Абрамович Додин. Или Римас Владимирович Туминас… Подозрительная какая-то ситуация..." Теперь Бутусов сменил должность художественного руководителя Театра Ленсовета на главного режиссера Театра им. Вахтангова и переехал из Петербурга в Москву. Дмитрий Крымов - главный триумфатор "Маски" прошлого года - после разногласий с директором театра, достигнувших критической точки невозврата, покинул Школу драматического искусства и находится в статусе свободного художника.

"Маршрут N 2" по "Старухе" Хармса.

Один из лучших на сегодня тактильных перформансов зрители смотрят с завязанными глазами. Это как раз именно то, что надо. Одна часть действа проходит в пустоте, другая - в темноте, третья - в тишине, наедине с Хармсом и мыслями о нем. Путешествие в мир гения абсурда придумал молодой петербургский режиссер Степан Пектеев и осуществил со своей командой художественных единомышленников. Эксперименты над восприятием реальности - его специализация. В Петербурге он устраивал настоящие погони с уличными приключениями: актеры бежали по городу за старинным трамваем 37-го года, в котором ехали все зрители, и, стуча в окна с проклятьями, играли свои роли на бегу... Из детского утренника "Муха-Цокотуха" он сотворял в садовых беседках настоящие праздники уходящего лета - со вкусом мятного чая и ароматом опавших яблок. В спектакле Midea на материале античных и современных текстов он приглашал прийти сжечь в себе Медею...

Сегодня в театрах каждый второй готов последовать примеру Хармса, воспринимавшего мир иначе, не так, как привыкли все. И стать катализатором новых необычных ощущений - реальная сверхзадача 2019 года.